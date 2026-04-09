「ランドセルの準備は完璧、なのに眠れない」私も不安でした。新1年生のパパママに『伝えたいこと』
入学式を前に、期待より不安が勝っている保護者の方へ。登校しぶり、忘れ物、給食の問題--最初はうまくいかなくて当然。筆者の体験から、子どもと一緒に「慣れていく」春の温かなエールを送ります。
不安なのは、あなただけじゃない
入学式の前夜は、親の私が眠れませんでした。
ランドセルの準備は完璧。
名前のシールも全部貼ってあります。
それなのに、胸のざわざわが収まらないのです。
「給食、楽しく食べられるかな」
「先生に自分から話しかけられるかな」
「お友達、できるかな」
心配しているのは、子どもだけではありません。
実は一番緊張しているのは親のほう、ということもあります。
最初は「うまくいかない」が普通
入学してしばらくは、想定外の連続です。
「幼稚園に戻りたい」 「学校行きたくない」と玄関で固まる朝。
ランドセルの中に給食袋を入れたまま忘れてくる日。
連絡帳を書いてこない日が続き、クラスにいてくれた知り合いの保護者に確認の電話をする自分。
「私、ちゃんとできてるのかな」と落ち込まなくて大丈夫。
最初からうまくできる親も、子どももいません。