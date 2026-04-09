U-20女子アジアカップ

女子サッカーU-20日本代表は8日、タイで行われているAFC U-20女子アジアカップのグループC第3戦を行い、オーストラリアに5-2で勝利した。後半途中に投入された木村未来が2ゴールの活躍。2点目の見事なループシュートには、ネット上でも称賛の声が相次いでいる。

後半40分、右コーナーキックからのこぼれ球を逆サイドで拾った木村が左足で放ったシュートは、相手DFやGKの頭をゆるやかに越えていく芸術的なループシュート。やや角度のない位置からだったが、相手の立ち位置を確認した上で冷静に決めると、中継したDAZNで解説を務めた元日本代表・岩清水梓も思わず「おおおお、うまぁ」と唸った。

3-1と2点をリードした後半36分に投入された19歳の木村。投入早々には巧みなドリブルでペナルティーエリア内に侵入すると、左足を振りぬき1点目をあげている。DAZNの公式Xがゴール動画を公開すると、X上のファンも反応している。

「素晴らしく美しい軌道にあっぱれ！」

「えっぐ…しかもしっかり狙ってやってる」

「こういうのめっちゃ好き ループシュートは芸術なんだわ」

「これ凄い シュートの前のすれ違う動きも」

「ミキティ凄いな KUSUNAの至宝が世界にバレるな」

「あの場面でのループは勇気いるけど、技術に自信あるんだろうね」

「日本の未来！！！木村未来！！！」

「そこで打ってもブロックされるぞ、と思ってたらループ」

「このループは俊輔ばりに上手いな しかも調べたら効き足右かよ」

「これは凄い技術なのではないでしょうか」

「あの場面でのループは勇気いるけど、技術に自信あるんだろうね」

これで日本は3連勝。グループCの首位突破を決めている。



（THE ANSWER編集部）