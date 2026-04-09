ザルツブルク北野颯太が決勝ゴールを決めた

オーストリア1部RBザルツブルクのMF北野颯太が、4月5日に行われた第25節のハルトベルク戦で決勝ゴールを決めた。

ファンからは「ナイスゴール」「素晴らしすぎるだろー」といった声が寄せられている。

北野のゴールが決まったのは、後半13分だった。ザルツブルクは自陣後方からのロングボールでカウンターに転じると、北野も自陣の深い位置から最前線へと駆け上がっていく。

ペナルティエリア内でFWエドムンド・バイドゥからラストパスを受けた北野は、ボールに歩幅を合わせて右足でシュート。ボールはゴール左に決まって、ザルツブルクが追加点を挙げた。このゴールでザルツブルクは、2-1の勝利を挙げている。

SNS上では「めっちゃレッドブルサッカー感ある」「確実性が増してきた」「パスが出た時点で勝負あり」「完全に『ストライカー』のシュートコースやん」「決定力不足で悩んでたあの頃の颯太は何処へ？」「ナイスゴール」「ワールドカップに出てほしい」「セレッソ時代より点決めてるじゃない」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）