一流のバスケ選手でもフリースローを外してしまうことがあるのはなぜ？
バスケットボールでは一方のチームがファウルなどを犯した際、もう一方のチームにゴール付近から誰にも邪魔されずシュートを放てる「フリースロー」の権利が与えられることがあります。一流選手にとっては簡単なように思えるフリースローですが、世界最高峰のNBAでさえ成功率は70〜90％程度であり、キャリア通算で60％程度にとどまる選手もいます。一体なぜ、一流のバスケットボール選手でもフリースローを外してしまうのかについて、アメリカのミシシッピ州立大学で農業・生物工学准教授を務めるデビッド・ファン・デン・ヒーバー氏が解説しました。
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00222895.2025.2532478
Why do basketball players miss shots they’ve made a thousand times before? Neuroscience has an answer
https://theconversation.com/why-do-basketball-players-miss-shots-theyve-made-a-thousand-times-before-neuroscience-has-an-answer-279040
一流のバスケットボール選手は常人では考えられない量の練習をこなし、これまでに何千回とフリースローのシュートを決めてきたはずです。それにもかかわらず、大学最高峰のNCAA男子バスケットボールトーナメントやNBAの試合では、たびたび選手がフリースローを外してしまうシーンがみられます。
数十年にわたるエリートアスリートの研究によると、一流選手では競技特有の動作が一貫しており、脳はその課題に最適化されていることが示されています。つまり、エリートアスリートの脳内では不必要な脳活動が少なく、特定の動作に集中した処理が行われているというわけです。
ヒーバー氏らの研究チームは、人々がバスケットボールのスキルをどのように習得していくのかを調べるため、初心者〜中級者の選手がシュートを打つ際の体の動きと脳活動を記録しました。具体的には、モーションキャプチャー技術を使用して選手の動きのメカニズムを分析するとともに、脳波計を用いてシュート中の神経活動を分析したとのこと。短い練習と測定装置に慣れる時間を設けた後、選手らは50回シュートを放って、シュートが決まった場合と決まらなかった場合の違いが比較されました。
分析の結果、すべての選手においてシュートの成功は「より一貫性のある動作パターン」と関連していることが判明。シュートが成功した場合、選手の脚と下半身は安定した支持基盤となる位置に置かれ、体全体のバランスが向上しており、ボールへの力の伝達がより効果的になっていました。また、各関節の動きはより協調的になり、特に手首と肘といった重要な部分では動作のばらつきが減少していることが確認されました。
さらに、シュートが成功した場合は脳の神経活動がより安定しており、感覚情報の統合と運動制御に関わる脳活動が増加していることがわかりました。シュートの成功は「脳活動が活発か、それとも不活発か」という点ではなく、「脳がどれほど一貫して安定的に機能するか」という点に左右されていました。
一方、シュートが失敗した場合の動作は成功した場合と比較してはるかにばらつきが多く、選手が動作の途中で絶えず修正を行っていたことが示唆されています。同様に脳活動も不安定であり、継続的に状況の評価・調整・修正を行おうとしていたとのことです。
試行錯誤を繰り返す中で生じるこれらの変化や調整は、技能習得の初期段階において重要です。初心者は知覚と動作の協調を学ぶ過程で言語情報・視覚情報・空間情報を意識的に処理し、動作について積極的に考えることで正しい技能を習得しようと試みます。
そして十分に技能を習得すると、もはや個々の動作について意識的に管理する必要はなくなり、反復練習によって調整されたシステムに頼るようになります。ヒーバー氏は、「スキルが向上するにつれて、パフォーマンスは努力よりも一貫性が重要になってきます。神経処理の効率が高まるにつれて、ばらつきは減少します」と述べています。
一流アスリートはフリースローなどを行う際、非常に安定した動作と脳活動を発揮しますが、プレッシャーがかかる場面ではこの安定性が崩れる場合があります。プレッシャーによって思考にとらわれてしまうと、自分の動きをより意識的に監視・制御しようと試みてしまい、その結果として培われてきた協調性が阻害され、意図せずして動作や思考のばらつきが大きくなってしまう可能性があるとのこと。
ヒーバー氏は、「スポーツの技術面だけでなくパフォーマンスの精神面にも焦点を当てたトレーニングは、アスリートがプレッシャー下でも安定したパフォーマンスを支える精神状態に入り、維持あるいは回復するのに役立つ可能性があります」「アスリートがプレッシャー下で脳と体がどのように反応するかを学び、より安定した状態に戻る練習ができれば、より安定したパフォーマンスへの道が開けるかもしれません。目標は正しい動きを学ぶことだけではなく、いつ、どのように動きをコントロールしようとするのをやめるべきかを学ぶことでもあります」と述べました。