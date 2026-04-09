人気イケメン俳優、ごりごりタトゥー姿 “愛犬”と戯れるギャップに「メロメロな表情がいい」
俳優の町田啓太が8日までにInstagramを更新。ドラマのオフショットからタトゥー姿や“愛犬”と戯れる姿を披露した。
【別カット】町田啓太、ごりごりタトゥーで“愛犬”に笑顔
町田が投稿したのは今月から配信が始まったNetflixシリーズ『九条の大罪』のオフショット。写真には、上半身にタトゥーのメイクを施した金髪の町田が、花束を受け取る様子や車を運転する横顔、さらにドラマで共演したパグ犬のごんすけくんとにこやかに戯れる姿が収められている。
本作で半グレのリーダー・壬生を演じていた町田は、11日から始まる主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）では子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフを演じることに。ファンからはタトゥー姿の町田が共演したごんすけくんと遊ぶ姿に注目が集まり「町田くんのメロメロな表情がいい」「この笑顔が見たかったんです」「なんて素敵なオフショット」などの反響が寄せられている。
引用：「町田啓太」Instagram（＠keita_machida_official）
【別カット】町田啓太、ごりごりタトゥーで“愛犬”に笑顔
町田が投稿したのは今月から配信が始まったNetflixシリーズ『九条の大罪』のオフショット。写真には、上半身にタトゥーのメイクを施した金髪の町田が、花束を受け取る様子や車を運転する横顔、さらにドラマで共演したパグ犬のごんすけくんとにこやかに戯れる姿が収められている。
引用：「町田啓太」Instagram（＠keita_machida_official）