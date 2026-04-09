俳優の坂垣怜次が壁掛け＆卓上カレンダーを２２日に発売することが決まり、このほど、都内で取材会を行った。

ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役などで注目を集める坂垣の初のカレンダーで、壁掛けと卓上の２種類が展開される。今の自身を切り取った自信作に「今の自分にしか出せない七変化」と語り、「僕だけの力じゃなくて衣装や髪型、メイクもすてきに仕上げていただいて、撮影しながら自分も夢を見させてもらっている感じでした」と充実の表情で振り返った。

作品の仕上がりについては、「めっちゃかっこいいです。しっかり盛れていて、自分ってこんな顔しているんだ…って」と照れ笑い。「ファンの方にも喜んでいただけるのではないかと、自信を持ってお届けできます！皆さんの活力として、一日をいい始まりにできるような存在になれたらうれしい」と願いを込めた。

昨年で舞台デビュー１０周年を迎えた板垣。「１０年間変わらなかったのは楽しむこと。自分が楽しめないとお客さんにも伝わらない」と原点を強調。「人生は一度きりだし、応援してくださる皆さんにも驚きや新鮮さをお届けしたい。悪役やヒールな一面でも魅せられたらいいな」と新境地への意欲も見せ、「このカレンダーをめくり終える頃には“こんな引き出しあったんだ”と思える自分になるために、上を目指して成長していきたいです」とさらなる飛躍を誓った。

１９日には、文京区のＬＭＪ東京研修センターでカレンダーの手渡し会が開催される。