☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝宮城、ロッテ＝西野

１９９７年に開場した京セラドーム大阪。昨年までセ・パ両リーグ通算１９７７試合で２９９１本塁打が記録されている。

今年はオリックスが５試合、阪神が３試合を主催。本塁打は８日現在で７本を加え通算２９９８本。あと２本で通算３０００号だ。

この球場の第１号は１９９７年４月８日のロッテ戦で鈴木貴久（近鉄）がマーク。１０００号は２００３年９月１日の西武戦で川口憲史（近鉄）、２０００号は２０１４年８月１５日のソフトバンク戦で駿太（オリックス）が打っている。

個人別の本数はＴ・ローズが１４９本（近鉄１２３、巨人１、オリックス２５）で最多。次いで中村紀洋１２３本（近鉄１１９、オリックス３、ＤｅＮＡ１）の２人が１００本以上。現役では米大リーグのＲソックスでプレーする吉田正尚がオリックス時代の４４本で６位、杉本裕太郎（オリックス）が３８本で１０位にランクインしている。

（その他のカード）

☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝茨木、ヤクルト＝奥川

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝岡本、巨人＝則本

☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝ウレーニャ、日本ハム＝加藤貴

☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大津、西武＝菅井