Boys be・池川侑希弥、ホークス愛で芽生えた“変わる勇気と変わらぬ決意”金田一役への夢　後輩へ影響与える存在に【ロングインタビュー最終回】

Boys beの池川侑希弥（17）が、3月19日に閉幕した大阪松竹座さよなら公演「epilogue〜ありがとう松竹座〜」を振り返りつつ、未来への展望を熱く語った。「ファンの皆さんがいるから頑張れている」と、にっこり。ラジオ関西「関西ジュニア とれたて関ジュース」（日曜・後10時）のパーソナリティーに就任して1年が過ぎ「情景を想像させるのが難しいなっていうのが今の課題」と、目の前の課題克服にも努力を惜しまない。

―プロ野球・ソフトバンクのファン。

「大好きなんですよ。去年いろいろ試合を見させてもらったりとか、福岡に実際行って、福岡のテレビ番組で“ホークス愛”を語らせてもらったり。優勝パレードも福岡まで見に行きました。いろいろソフトバンクに関することをさせていただいた1年。あと『とれたて関ジュース』で、毎月初めにソフトバンクホークスへの愛を語るっていうコーナーをやっているので、ソフトバンク好きっていうのがファンの方に伝わった1年だったのかな」

―ソフトバンクのスローガン「全新（ゼンシン）」から影響を受けた、と。

「（球団の説明に）“変わる勇気と変わらぬ決意”って書いていたりするんです。変わる勇気ももちろん、今年は高校3年生なので、もっと後輩の子たちに『池川くんってすごいな』って思ってもらいたい。そういうところで、（後輩たちにとって自分が）変わるきっかけになったらいいなっていう思いですね」

―変わらぬ決意は。

「金田一少年を演じたい、という夢があります。もちろんデビューしたいとか、いっぱい夢はありますけど、やっぱり第一として、金田一少年の金田一一（はじめ）役をしてみたいっていうのがずっとあるんです。それを叶（かな）えられるように。急ぎすぎずっていうのもありますけど、今年は、金田一少年に出た際に『池川くん（の演技は）、安心するなぁ』って思ってもらえるように、たくさん演技のお仕事をしたいです。今年は、金田一少年に向けて、ファンの方に実績と信頼を与えられる1年にできたらなって思っています」

―金田一少年のどこに魅力を感じているのか。

「僕の憧れの先輩がHey! Say! JUMPの山田涼介くんと、なにわ男子の道枝駿佑くん。お二方とも金田一少年役をされている。あと、僕は演技をすることがとても好きなので、なにか演技の面において目標となるものが一つあったらいいなって思ったのがきっかけです。山田くんと道枝くんのいろんな作品を見たりするんですけど、この事務所にいて、尊敬するお二方と同じ役を自分もできれば、そんな機会ないやろうと思ったのが、金田一少年をやりたいなと思ったきっかけです」

―その思いはファンにも浸透。

「ファンの方に『金田一少年、頑張ってください』って声援を送ってもらえるのが励みになります。決まってるわけでもないのに、僕自身の夢を応援してくれてる方がいて、とてもうれしいなって思いました」

―ファンの方にメッセージを。

「松竹座に立ったときも思いましたが、ファンの皆さんがいるから頑張れているなって、今回めっちゃ思いました。ＭＣでも笑ってくれたり。僕のことを嫌いやったら笑ってくれないじゃないですか。でも、皆さんがちゃんと笑ってくれたり、応援してくださったりしているおかげで、自分たちのやる気につながったりとか、こういうことやってよかったなって思ったりする自信とかにもつながるんです。これからいろんなことに挑戦していくと思うんですけども、それを全力で応援してくれたらなって思います」

17歳らしいきらめきと、落ち着きを併せ持つ池川。今後の挑戦が楽しみだ。

◆池川 侑希弥（いけがわ・ゆきや）2009年1月22日、沖縄県生まれ。17歳。6歳から大阪府在住。2019年に芸能活動開始。20年に関西Jr.内ユニット「Boys be」メンバーに選出。23年に映画「雑魚どもよ、大志を抱け！」で初主演。昨夏に日本テレビ系「24時間テレビ48―愛は地球を救う―」で読売テレビサポーターを務めた。特技はゴルフリフティング、大食い、野球。