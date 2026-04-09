マクドナルドから、長年にわたり愛され続けている期間限定メニュー「チキンタツタ」シリーズが、2026年は『機動戦士ガンダム』とコラボレーション！

「チキンタツタ」のほか、新メニュー「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」、さらにサイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新メニュー「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」がラインナップされます☆

マクドナルド「チキンタツタ」2026『機動戦士ガンダム』コラボレーション

販売期間：2026年4月15日（水）〜5月中旬（予定）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1991年に初登場して以来、35年にわたってご愛顧いただいている人気メニュー「チキンタツタ」

2026年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”を楽しんでほしいとの想いから、今なお根強い人気を誇るTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションします！

「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツ、辛味のあるソースとともにサンドしたメニューです。

新たに登場する「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。

さらに“「チキンタツタ」シリーズ”史上初めて「チキンタツタ」にチェダーチーズがはいった新メニュー「チーズチキンタツタ」も登場します。

また「チキンタツタ」とともに楽しめるサイドメニューとして、ポテトと相性抜群の「シャカシャカポテトじゃがバタ」が北海道産バターを使用してリニューアルしてラインナップ。

デザートドリンクとして、日向夏、甘夏のさわやかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ和かんきつヨーグルト味」「マックフロート和かんきつヨーグルト味」も新しく販売されます。

さらに『機動戦士ガンダム』とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで提供されるのも嬉しいポイント。

3種のバーガー、マックフィズ／フロートで異なるデザインが用意されており、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクIIなど、人気のMS（モビルスーツ）・キャラクターたちが描かれています！

『機動戦士ガンダム』の世界観あふれるパッケージです。

チキンタツタ

価格：

・単品 460円(税込)〜

・バリューセット 760円(税込)〜

・朝マック バリューセット 660円(税込)〜

・朝マックコンビ 520円〜(税込)〜

販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにサンドした人気メニュー「チキンタツタ」

ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地ひとつひとつ人の手でむすんでいます。

新登場：タルタル油淋鶏風チキンタツタ

価格：

・単品 520円(税込)〜

・バリューセット820円(税込)〜

・朝マックバリューセット720円(税込)〜

・朝マックコンビ580円(税込)〜

販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

タツタパティと千切りキャベツ、チキンタツタを、ごま油にネギ・にんにくの香味油をブレンドした生姜がアクセントの淋鶏風のタルタルフィリングと合わせ、オリジナルバンズでサンドした「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」

玉ねぎとたまごの食感も楽しめる油淋鶏風のタルタルは、タツタパティの味わいをより引き立てます。

新登場：チーズチキンタツタ

価格：

・単品 490円(税込)〜

・バリューセット 790円(税込)〜

・朝マックバリューセット 690円(税込)〜（※3）

・朝マックコンビ 550円(税込)〜

販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

タツタパティに、コクのあるチェダーチーズ、シャキシャキの千切りキャベツを合わせ、オリジナルバンズでサンドした「チーズチキンタツタ」が新登場。

マイルドなチーズと旨みあふれるタツタパティが相性抜群で、やみつきになる一品です。

シャカシャカポテト じゃがバタ

価格：ポテト単品・バリューセット価格 +50円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

2025年に発売された「シャカシャカポテト じゃがバタ」がさらにおいしくなって、期間限定で復活！

ポテトと相性抜群のバターと醤油に、隠し味のチーズを加えたコクと旨みのある一品です。

2026年は新たに北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い味わいに仕上げられています。

外はカリっと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して、いつもと異なる味わいが楽しめる一品です。

新登場：マックフィズ 和かんきつヨーグルト味

価格：単品 300円(税込)〜／バリューセット価格+50円(税込)

販売時間：開店〜閉店まで※どの時間帯でも購入できます

日向夏、甘夏果汁をブレンドした「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」

さわやかな香りと甘さ、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が楽しめる炭酸ドリンクです。

※日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用

新登場：マックフロート 和かんきつ ヨーグルト味

価格：単品 380円(税込)〜／バリューセット価格+70円(税込)

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）

マックフィズ 和かんきつヨーグルト味に、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングした「マックフロート 和かんきつ ヨーグルト味」

爽やかでリッチな味わいのデザートドリンクです。

※日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用

新TVCM：チキンタツタ「機動戦士ガンダム 無敵のバーガー」篇

放映開始日：2026年4月14日（火）

放送エリア ：全国（一部エリアを除く）

新TVCMでは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダムチキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションをお届け。

『機動戦士ガンダム』の世界観を舞台に、アムロ、シャアなどおなじみのキャラクターたちが、「翔べ！ガンダム」をBGMに続々と登場します。

まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダムチキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうストーリーです。

迫力あるアニメーションで、定番の「チキンタツタ」と今年の新メニュー「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」の登場を次回予告風に描きます。

作品の名場面を彷彿とさせるシーンにも注目です。

2026年に35周年を迎える「チキンタツタ」が『機動戦士ガンダム』とコラボ！

マクドナルドにて2026年4月15日より期間限定で販売される「チキンタツタ」の紹介でした。

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