イスラエルは8日、レバノンに対し大規模な攻撃を行いました。イランが停戦合意に違反していると非難する一方、アメリカとイスラエルは停戦対象にレバノンは含まれないと主張し、認識が食い違っています。

イスラエルは8日、イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し、大規模な攻撃を行いました。レバノン当局によりますと、8日だけで少なくとも254人が死亡したということです。これを受け、イランは停戦の対象にレバノンも含まれるとして非難しています。

ガリバフ国会議長は8日、アメリカとの停戦合意の枠組みとなる10項目のうち、3つの項目で違反があったと声明を発表しました。

イスラエルによるレバノンへの攻撃に加えて、停戦発表後もイランの領空に無人機が侵入したこと、そしてトランプ大統領がイランのウラン濃縮の権利を否定したことの3つを挙げています。ガリバフ氏はこのような状況では双方による停戦や交渉は厳しいと非難しています。

一方、アメリカのトランプ大統領は8日、SNSでイランの核開発をめぐり「ウランの濃縮は行われない」と強調したほか、ホワイトハウスのレビット報道官も会見で、レバノンへの攻撃停止は停戦合意に含まれないと明言するなど、イラン側の認識と食い違っています。

こうした中、焦点のホルムズ海峡をめぐり、イランの革命防衛隊は9日、「イスラエルによるレバノン大規模攻撃を受け、ホルムズ海峡を通る全ての船舶の航行を停止させた」とSNSに投稿しました。

船の位置情報を可視化したサイト「マリントラフィック」によりますと、現在もほとんどの船がホルムズ海峡を通過できていないものとみられます。ウォール・ストリート・ジャーナルは8日、イランがホルムズ海峡を通過できる船舶の数を1日当たりおよそ12隻に制限し、通航料を徴収すると仲介国に伝えたと報じました。

トランプ大統領はホルムズ海峡の開放を停戦合意の条件にしていて、両国の交渉の先行きは不透明な状況です。