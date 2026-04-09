元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。2021年9月に卒業した同番組へ復帰した経緯を明かした。

水曜レギュラーを務めていた女優・筧美和子は、2月1日に第1子妊娠を発表、今月1日の番組出演を最後に産休入りした。先月末の同番組放送回では、それにともない、柏木が復帰することも告知していた。

この日リスナーからの質問に答える形で、その経緯について柏木は「本当のことを言うと、2月ぐらいに“みんなに会いたいな〜”って思ったんですよ」と打ち明けると、スタジオはやや白けた雰囲気に。柏木は普段ネットニュースなどで、同番組出演者の様子を定期的に目にしており、マネジャーに「アッパレまた出たいんですけど、そんなことは無理ですかね〜」と相談していたという。

これを受けてお笑いタレントのケンドーコバヤシは、筧の後任を狙っていたのでは？という疑惑を指摘。「知らなかった」という柏木に、「普通に考えたら休むやん」とツッコミつつ、「でもうれしいことを言うてくれるやん」と、柏木の申し出を喜んだ。

しかしケンコバは「今論じる問題ではないかもしれないけど」と断りつつ、「落ち着いたら筧ちゃんは“また戻ってきたい”って言うてるのよ」と報告。「“もし可能なら戻らせてください”まで言ってくれた」と伝えながら、「その時にどっちを取るかやな」と笑った。

すると柏木は「定員5？絶対？」と出演者の人数を確認。田中は「6の時もあったよな。他の曜日は6とかありますよね」とフォローしたが、柏木は「まあでも、その時はタイマンか」と笑わせていた。