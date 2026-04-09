中咽頭がんを公表したNHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が9日、Xを更新。ラストツアーを開催中の「嵐」への思いをつづった。

杉田は「5月で本当に最後となるレジェンドアイドル#嵐の5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』がもう始まっているんですね」と切り出し、「僕の友達たちのSNSで愛と熱のある投稿を沢山見かけて『嵐ホントに最後なんだ…』と僕も感慨に耽ってます」と言及した。

続けて「2010年に大人気番組『#VS嵐』にゲストで出させていただいた事は僕の貴重で尊い思い出です」と、嵐との共演を振り返り、「と同時に、嵐のみなさんとスタッフのみなさんのプロ中のプロの仕事っぷりに感動を覚えました！あの収録、ホント楽しかったなぁ。そして嵐のみなさんの事が今まで以上に大好きになりました」とつづった。

続く投稿では「嵐のみなさんほど老若男女を問わず日本中のみなさんを大熱狂させ、夢と希望を与えて続けてくれたスーパーアイドルは今後現れないかも。ファンのみなさん、最後の嵐の勇姿をしっかり目に焼き付けてください！」と呼びかけ、「そして最後にまた再結集してくださってありがとうございました！嵐、カッケー！！！」と嵐に向けて感謝をつづった。