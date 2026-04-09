ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役などで知られる、俳優の坂垣怜次（30）が、自身初となる「2026−27 年壁掛け＆卓上カレンダー」を4月22日に発売する。このほど、都内で取材会を開き「今の自分にしか出せない七変化」と、今の自らを切り取った自信作に胸を張った。

4月始まりのカレンダーは、壁かけと卓上の2種を展開。「僕だけの力じゃなくて、衣装や髪形、メークもすてきに仕上げていただいて、撮影しながら自分も夢を見させてもらっている感じでした」と、都内のスタジオで行った充実の撮影を振り返った。完成したカレンダーを見て「めっちゃかっこいいです。しっかり盛れていて、自分ってこんな顔しているんだ…って。ファンの方にも喜んでいただけるのではないかと、自信を持ってお届けできます！」と仕上がりに自信をのぞかせた。そして「皆さんの活力として、1日をいい始まりにできるような存在になれたらうれしいな」と期待した。

カレンダーを1番に渡したい存在として「両親」を挙げた。「両親が好きなことをやっていいよと言ってくれたから、この仕事を続けることができたし今がある。まだ通過点だけど、ここまで来たよという報告として渡したい」と感謝した。

25年は30歳を迎えたことに加え、舞台デビュー10周年と、節目が重なった。「舞台が続いてセリフに追われる毎日で、実感をかみしめる余裕はなかった。10年間、変わらなかったのは楽しむこと。自分が楽しめないとお客さんにも伝わらない」と思いを吐露。舞台での主演も増え「作品の面白さを左右する重要なポジションを任されるようになって、セリフの無い場面からステージを去る瞬間まで、細かいところまでこだわるようになった。稽古場は恥をかく場所だと思って、安定よりも間違えてもいいから攻める。失敗から見えてくるものもあるから」と意欲を見せた。

自身の転機となったのは、21年から出演する「忍たま乱太郎」だと明かした。「一気に自分の中で勢いがついた瞬間でした。長く続く可能性の大きな作品だからこそ、おごってはいけないし、1つずつ目標をかなえていけるようにもっと頑張っていきたいと感じさせられます」と継続出演に意欲を見せた。

7月17日に大阪・扇町ミュージアムキューブで開幕し、同23日からCBGKシブゲキ!!で東京公演がスタートする舞台「オクヤミ」では、鈴木祐大（33）とダブル主演。劇中では、かつて人気を博したお笑いコンビ「カワナカジマ」役で漫才にも挑戦する。「人生は1度きりだし、応援してくださる皆さんにも驚きや新鮮さをお届けしたいので、ほかにも悪役やヒールな一面でも魅せられたらいいな」と意欲を見せた。

発売に先駆け、カレンダーの手渡し会を4月19日に東京・文京区のLMJ東京研修センターで開催する。坂垣は「このカレンダーをめくり終える頃には『こんな引き出しあったんだ』と思える自分になるために、上を目指して成長していきたいです」と誓った。