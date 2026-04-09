ある民家の塀に現れる「あるもの」が話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で60万1000回再生を突破し、「こんな穴あったら毎日通う」「わざわざここを通りたい」「カラバリあるのオモロいw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：塀に開いている穴→前に立つと…？何度でも通りたくなる『まさかの光景』】

塀の穴から出てきたのは…？

TikTokアカウント「rabuburufurez」の投稿主さんは、ラブラドールレトリバーの『こむぎ』ちゃん、ピットブルの『ぶり』ちゃん、フレンチブルドッグの『ばにら』ちゃんの賑やかな暮らしを紹介しています。

投稿主さんの家には、広い庭と立派な塀が設けられています。塀の下の方に、バレーボールほどのサイズの穴があるとか。家の外の道を通ってみると、穴の中から何かが出てくるのだといいます。

それは、なんとピットブルのぶりちゃん！ぶりちゃんの頭は、穴の大きさとちょうど同じくらい。道を歩いていると、ひょっこりと顔を出して見つめてくるのだとか♡

愛おしすぎる光景にホッコリ

しかし、それだけではありません。突如ぶりちゃんが顔を引っ込めたかと思ったら、次はラブラドールレトリバーのこむぎちゃんが登場！！こむぎちゃんも、穴から顔を出して道行く人を観察するのだそうです。

そのあとも、2匹が交互に顔を出し、トリックアートのように視線を送ってくるのだとか。こんなに微笑ましい穴があるなら、用もないのに毎日通ってみたくなりますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「交互ってのがまたw」「色違いで出てくるのは予想外」「穴をもう一つ作ってくれw」など沢山の反響がありました。

さらにかわいい舞台裏

別の日には、穴から顔を出す様子を庭側から撮影した投稿もありました。ぶりちゃんは、毎朝穴から顔を出すのが日課になっているそう。やや猫背になって穴に顔を突っ込む姿は、ちょっぴり無防備で愛らしい…♡

ぶりちゃんが去ると、今度はこむぎちゃんが顔を出す番。驚くべきことに、2頭はちゃんと順番を守って外の観察を行っているのだとか。お互いにルールを守りながら、平和に番犬を務めている2頭なのでした。

TikTokアカウント「rabuburufurez」には、こむぎちゃん＆ぶりちゃん＆ばにらちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。フレンチブルドッグのばにらちゃんが、穴から顔を出す一幕も…♪賑やかな暮らしに癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rabuburufurez」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。