¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢60Ç¯¤ÎÈþ³Ø¤ò¹¹¿·¨¡¨¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¿Ê²½¡¢¡Ö¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê5¤Ä¤Î¹á¤ê
¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥á¥¾¥ó¡¢¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊDiptyque¡Ë¤Ï¡¢1963Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê190g¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2026Ç¯4·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Îºþ¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¡¢¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»þ´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤òÅô¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤È¹á¤ê¤¬¸òº¹¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ËÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¤É¤³¤«»íÅª¤ÊÉñÂæ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥¾¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô3¿Í¤Î¼«Í³¤ÊÁÏºîÀº¿À¤È¡¢Áõ¾þ·Ý½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î´¶À¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¦¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Diptyque
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¨¡¨¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹¹¿· º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¡¦¥ê¥·¥ç¥º¡ÊJulie Richoz¡Ë¤¬¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¥ë¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¡¼¥É¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ï¤º¤«¤Êµ¯Éú¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥é¥Ù¥ë¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È¥À¥ó¥·¥ó¥°¥ì¥¿¡¼¡É¤Ë¤â±ü¹Ô¤¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î°ì¿Í¥Ç¥¹¥â¥ó¥É¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¡á¥ê¥Ã¥È¤¬°Å¹æ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ë³Ð¸À¸ì¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÈþ³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¨¡¨¡¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀºÅÙ ¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î¹©Ë¼¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¹©Äø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸½ºß¤â¼êºî¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¤È¹áÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¡¢Ç³¾Æ¤Î°ÂÄêÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë¿Ä¤ÎÀß·×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹á¤ê¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤¬¹á¤ê¤ÎºÆ¸½À¤È»ýÂ³À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¤¬¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬¤½¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡£¤³¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»½ÑÂÎ·Ï¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¡Ö¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ ¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÍ×ÁÇ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÓÌ³ÐÅª¤Ê²ò¼á¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢¤³¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¤Ë¿·¤¿¤Ë5¤Ä¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
5¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¹á¤ê º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¤Ï¡¢Ä´¹á»Õ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¤È¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥¸¥ã¥³¥Ù¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Café¡Ê¥«¥Õ¥§¡Ë
ßäÀù¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²¹¤«¤ß¤¢¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÍ¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ortie¡Ê¥ª¥ë¥Æ¥£¡Ë
¥¤¥é¥¯¥µ¤ÎÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¹á¤ê¤Ë¡¢²¼Áð¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Î¡¼¥È¡£
Sésame Noir¡Ê¥»¥¶¥à ¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ë
ßäÀù¤µ¤ì¤¿¹õ¥´¥Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê¿¼¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¹á¤ê¡£
Rhubarbe¡Ê¥ë¥Ð¡¼¥Ö¡Ë
»ÀÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¹½À®¡£
Shiso¡Ê¥·¥½¡Ë
¿ð¡¹¤·¤µ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜÅª¤Ê´¶³Ð¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¹á¤ê¡£
Courtesy of Diptyque
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤äµ²±¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉ÷·Ê¤Ø¤È´¶³Ð¤òÆ³¤¯¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥£¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´Ø·¸À 2026Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë¥ê¥Õ¥£¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÌó22%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ê¤ò¤á¤°¤ëÂÎ¸³ º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÂÎ¸³¤âºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹¤äÁÇ¾Æ¤¥Ý¡¼¥»¥ê¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¡¦ÁýÉý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÃ±¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ð¤òÅô¤·¡¢¾Ã¤¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¹¿·¡¢¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Ï¸ÄÊÌ¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌä¤¤¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Î°ÕÌ£¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[¾¦ÉÊ¾ðÊó]
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë 190g¡§\11,000
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à ¥¥ã¥ó¥É¥ë 300g¡§\15,840
¡Ú2026Ç¯4·î16ÆüÈ¯Çä¡Û
¡Ú¿·À½ÉÊ2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡Û
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥«¥Õ¥§ 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥ª¥ë¥Æ¥£ 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥»¥¶¥à ¥Î¥ï¡¼¥ë 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥ë¥Ð¡¼¥Ö 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥·¥½ 190g - \11,000
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥í¡¼¥º 300g - \15,840
¸ÂÄêÈÇ ¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥É¥ë 35g¥»¥Ã¥È 5¼ïÎà
(¥«¥Õ¥§¡¢¥ª¥ë¥Æ¥£¡¢¥»¥¶¥à ¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢¥ë¥Ð¡¼¥Ö¡¢¥·¥½) - \13,860
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Û¥ë¥À¡¼ ¥³¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¡õ¥È¥ì¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¥ë ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ëÍÑ - ¥Û¥ï¥¤¥È - \29,590
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ê¥Ã¥É ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ëÍÑ - ¥Û¥ï¥¤¥È - \9,900
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ëÍÑ - ¥Û¥ï¥¤¥È - \9,900
¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥Ð¥¸¥ë - \3,300
¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥× - \3,300
¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥Ü¥¹¥±¡¼¥¸¥å - \3,300
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È ¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥Ð¥¸¥ë - \9,900
¡Ú2026Ç¯9·îÍ½Äê¡Û
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥ê¥Õ¥£¥ë¡§\8,580
Courtesy of Diptyque
¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤òÅô¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤È¹á¤ê¤¬¸òº¹¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ËÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢¤É¤³¤«»íÅª¤ÊÉñÂæ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥¾¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô3¿Í¤Î¼«Í³¤ÊÁÏºîÀº¿À¤È¡¢Áõ¾þ·Ý½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î´¶À¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¦¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¨¡¨¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹¹¿· º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¡¦¥ê¥·¥ç¥º¡ÊJulie Richoz¡Ë¤¬¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¥ë¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¡¼¥É¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ï¤º¤«¤Êµ¯Éú¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥é¥Ù¥ë¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È¥À¥ó¥·¥ó¥°¥ì¥¿¡¼¡É¤Ë¤â±ü¹Ô¤¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î°ì¿Í¥Ç¥¹¥â¥ó¥É¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¡á¥ê¥Ã¥È¤¬°Å¹æ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ë³Ð¸À¸ì¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÈþ³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¨¡¨¡¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀºÅÙ ¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î¹©Ë¼¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¹©Äø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸½ºß¤â¼êºî¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¤È¹áÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¡¢Ç³¾Æ¤Î°ÂÄêÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë¿Ä¤ÎÀß·×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹á¤ê¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤¬¹á¤ê¤ÎºÆ¸½À¤È»ýÂ³À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¤¬¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬¤½¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡£¤³¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»½ÑÂÎ·Ï¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¡Ö¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ ¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¹á¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÍ×ÁÇ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÓÌ³ÐÅª¤Ê²ò¼á¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢¤³¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¤Ë¿·¤¿¤Ë5¤Ä¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
5¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¹á¤ê º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¤Ï¡¢Ä´¹á»Õ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¤È¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥¸¥ã¥³¥Ù¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Café¡Ê¥«¥Õ¥§¡Ë
ßäÀù¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²¹¤«¤ß¤¢¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÍ¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ortie¡Ê¥ª¥ë¥Æ¥£¡Ë
¥¤¥é¥¯¥µ¤ÎÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¹á¤ê¤Ë¡¢²¼Áð¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Î¡¼¥È¡£
Sésame Noir¡Ê¥»¥¶¥à ¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ë
ßäÀù¤µ¤ì¤¿¹õ¥´¥Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê¿¼¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¹á¤ê¡£
Rhubarbe¡Ê¥ë¥Ð¡¼¥Ö¡Ë
»ÀÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¹½À®¡£
Shiso¡Ê¥·¥½¡Ë
¿ð¡¹¤·¤µ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜÅª¤Ê´¶³Ð¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¹á¤ê¡£
Courtesy of Diptyque
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤äµ²±¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉ÷·Ê¤Ø¤È´¶³Ð¤òÆ³¤¯¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥£¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´Ø·¸À 2026Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë¥ê¥Õ¥£¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÌó22%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ê¤ò¤á¤°¤ëÂÎ¸³ º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÂÎ¸³¤âºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹¤äÁÇ¾Æ¤¥Ý¡¼¥»¥ê¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¡¦ÁýÉý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÃ±¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ð¤òÅô¤·¡¢¾Ã¤¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¹¿·¡¢¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Ï¸ÄÊÌ¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌä¤¤¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Î°ÕÌ£¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[¾¦ÉÊ¾ðÊó]
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë 190g¡§\11,000
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à ¥¥ã¥ó¥É¥ë 300g¡§\15,840
¡Ú2026Ç¯4·î16ÆüÈ¯Çä¡Û
¡Ú¿·À½ÉÊ2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡Û
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥«¥Õ¥§ 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥ª¥ë¥Æ¥£ 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥»¥¶¥à ¥Î¥ï¡¼¥ë 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥ë¥Ð¡¼¥Ö 190g - \11,000
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥·¥½ 190g - \11,000
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥í¡¼¥º 300g - \15,840
¸ÂÄêÈÇ ¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥É¥ë 35g¥»¥Ã¥È 5¼ïÎà
(¥«¥Õ¥§¡¢¥ª¥ë¥Æ¥£¡¢¥»¥¶¥à ¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢¥ë¥Ð¡¼¥Ö¡¢¥·¥½) - \13,860
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Û¥ë¥À¡¼ ¥³¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¡õ¥È¥ì¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¥ë ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ëÍÑ - ¥Û¥ï¥¤¥È - \29,590
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ê¥Ã¥É ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ëÍÑ - ¥Û¥ï¥¤¥È - \9,900
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥É¥ëÍÑ - ¥Û¥ï¥¤¥È - \9,900
¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥Ð¥¸¥ë - \3,300
¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥× - \3,300
¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥Ü¥¹¥±¡¼¥¸¥å - \3,300
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È ¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ - ¥Ð¥¸¥ë - \9,900
¡Ú2026Ç¯9·îÍ½Äê¡Û
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥ê¥Õ¥£¥ë¡§\8,580