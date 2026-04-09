6月の町長選挙に出馬しない意向を示している津南町の桑原悠町長が、9日の会見であらためて不出馬を表明しました。



■津南町 桑原悠町長

「対応すべき課題が山積して大きな注力が必要な状況で、次期選挙への準備と並行すること・兼ねて行うことが体力面・態勢面で難しいと判断しました。」



桑原町長は2018年の町長選で当時、町長としては全国最年少の31歳で初当選・現在2期目です。津南町はリゾート施設『ニュー・グリーンピア津南』の民間への売却を進めてきましたが、3月の町議会は売却に反対する勧告決議案を可決。



桑原町長はその後、町議会の全員協議会で次の町長選への不出馬を表明していました。自身の今後については未定としています。津南町長選挙は6月23日告示、28日投開票で行われます。