これからの気象情報です。



◆警報・注意報

県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されています。



◆9日(木)これからの天気

日が差しますが、次第に雲が増えるでしょう。夜遅くなって雨の降りだすところがありそうです。



降水確率は、午後6時以降は30～40%とやや高いところが多くなっています。



◆9日(木)の予想最高気温

最高気温は18～22℃の予想です。

昨日より7℃前後高いでしょう。各地とも平年と比べると高く、湯沢町は8℃ほど高くなりそうです。



各地で、4月下旬から5月中旬並みの見込みです。