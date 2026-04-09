「スコットの真似をしているのが…」ド軍流行の“アイテム”に皮肉な意見も ファンの間では賛否「クールだと思うよ」「もしあれが流行りだしたら驚きだね」
スコットが手がけたアイテムが話題となっている(C)Getty Images
ドジャースのチーム間で「ツバなし帽子」が話題となっている。
ドジャース専門メディア『Doger Blue』は「ドジャースの救援陣に広がる『ツバなし帽子』の波 仕掛け人のタナー・スコットに戸惑う仲間も」と題した記事を掲載した。
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同メディアによれば、その帽子は「店ですぐに買えるような代物ではなく、タナー・スコットが手がけたカスタムデザインだ」という。
本来はドジャースのブルペン陣のために用意されたものだったが、地元紙『California Post』のジャック・ハリス記者によると、ミゲル・ロハスも現地時間4月6日のブルージェイズ戦の9回に登板したことで「自分にも被る資格がある」と主張し、着用しているという。
守護神のエドウィン・ディアス、ロハス、スコットの3人がこのファッションを誇らしげに披露したが「少なくとも1人のドジャース救援投手にとっては、かなり意見の分かれるトピックとなっているようだ」と伝え、アレックス・ベシアだけは同調しなかったようだ。
また、米メディア『ClutchPoints』はファンの声も紹介し、SNS上では「もしあれが流行りだしたら驚きだね。僕は絶対にパスするよ」「彼らは帽子の本来の目的を知っているのだろうか？」「横や後ろから見たらどうなってるんだろう。でも、前から見る分には悪くない、というか、あえて言わせてもらえばクールだと思うよ」と、様々な意見が寄せられたという。
また「彼（ディアス）がタナー・スコットの真似をしているのが、これ（帽子）だけであることを心から願うよ」と、昨季は61試合で防御率4.74と振るわなかったスコットへの皮肉なコメントもあったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]