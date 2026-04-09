「スコットの真似をしているのが…」ド軍流行の“アイテム”に皮肉な意見も　ファンの間では賛否「クールだと思うよ」「もしあれが流行りだしたら驚きだね」

スコットが手がけたアイテムが話題となっている(C)Getty Images

ドジャースのチーム間で「ツバなし帽子」が話題となっている。

ドジャース専門メディア『Doger Blue』は「ドジャースの救援陣に広がる『ツバなし帽子』の波 仕掛け人のタナー・スコットに戸惑う仲間も」と題した記事を掲載した。

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同メディアによれば、その帽子は「店ですぐに買えるような代物ではなく、タナー・スコットが手がけたカスタムデザインだ」という。

本来はドジャースのブルペン陣のために用意されたものだったが、地元紙『California Post』のジャック・ハリス記者によると、ミゲル・ロハスも現地時間4月6日のブルージェイズ戦の9回に登板したことで「自分にも被る資格がある」と主張し、着用しているという。

守護神のエドウィン・ディアス、ロハス、スコットの3人がこのファッションを誇らしげに披露したが「少なくとも1人のドジャース救援投手にとっては、かなり意見の分かれるトピックとなっているようだ」と伝え、アレックス・ベシアだけは同調しなかったようだ。