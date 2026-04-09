アメリカとイランが2週間の停戦の合意を発表してから一夜が明けました。ただ、イスラエル軍はレバノンを攻撃、これに対しイラン側は「ホルムズ海峡は完全に封鎖された」とするなど事態の沈静化は見通せない状況です。

イスラエル軍は8日、レバノン南部や首都ベイルートなど、10分間で100か所を超えるヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。先月に戦闘が激化して以来、最大規模の攻撃だとしています。

レバノン当局によりますと、これまでに254人が死亡したということです。

イスラエルのネタニヤフ首相は、アメリカとイランが合意した「2週間の停戦」について、「我々のすべての目標を達成するための準備にすぎない」と述べ、停戦後にイランへの攻撃を再開することを示唆しました。

一方、イランの国営メディアはイスラエルによるレバノン攻撃後、「ホルムズ海峡は完全に封鎖された」と報じました。

これに対し、アメリカのバンス副大統領は「アメリカとイランの停戦合意にレバノンでの攻撃停止は含まれていない」との認識を示しました。

アメリカ バンス副大統領

「合意を破れば深刻な結果を招くことになる」

バンス氏は「イランは次のステップに進まなければいけない。トランプ大統領には戦争に逆戻りする選択肢もある」と警告、ホルムズ海峡の開放を求めました。

こうした中、ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ大統領が「交渉の実現可能な基盤だ」と評価したイランによる「10項目の提案」について、イラン側が当初示した案とは「全く異なるものだ」と表明しました。

イラン側が譲歩し、「より合理的で、全く異なり、簡潔な」修正案を示してきたとしています。

ただ、「10項目の提案」をめぐり、イランのガリバフ国会議長は「3項目で違反があった」と主張。▼イスラエルによるレバノン攻撃、▼イラン領空へのドローン侵入、▼イランのウラン濃縮の権利を否定したことを挙げました。

ホワイトハウスはイランとの交渉がパキスタンで11日から始まり、バンス副大統領がアメリカの代表団を率いると発表しましたが、戦闘終結につながるかは不透明です。