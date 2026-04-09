◆米大リーグ レイズ２―６カブス（８日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

カブスのＭ・コンフォート外野手が８日（日本時間９日）、敵地のレイズ戦で適時二塁打を放ち、２試合連続打点で連勝に貢献した。

１―１で迎えた５回無死満塁で、中堅右へフェンス直撃の当たりを放ち、２者が生還。送球エラーの間にもう１人がホームインし、自身も三塁に進んだ。ホーナーの適時二塁打で自身も生還。５点を挙げ、勝利の原動力となった。

昨季ドジャースで使い続けられながらも打率１割９分９厘、１２本塁打、３６打点と大不振。終了後にＦＡとなり、２月、カブスにマイナー契約で入団した。鈴木誠也外野手がＷＢＣでの右膝負傷による負傷者リスト入り（ＩＬ）を受け、開幕ロースター入り。出場６戦目まで９打数１安打とド軍時代をひきずっているように見えたが、７日（同８日）のレイズ戦で２安打１打点で移籍後初マルチ安打をマークしていた。

地元局マーキースポーツネットワークのＸによると、この日の試合前の取材でコンフォートは「ブレグと打撃について話をした。スイングの知識や体の仕組みについての彼の理解は素晴らしい。昨日、ちょっとした調整、微調整について話をしましたが、それが本当に自分を助けてくれたと感じている」とブレグマンの助言が復調のきっかけになったとコメント。「打席での立ち方を少し変えただけ。詳細をすべて話すつもりはないが、ほんの小さな修正。とても有益だった」と感謝した。

カブスはガーティアンズとレイズとのビジター６連戦を３勝３敗で終了。１０日（日本時間１１日）の本拠パイレーツ戦で鈴木誠也外野手がＩＬから復帰する見通しとなっている。