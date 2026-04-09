来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選について、元同県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で会見し、出馬すると表明した。

以下、冒頭の決意表明

「次期宮崎県知事選に出馬することを決意いたしました。理由を一言で言えば、宮崎の衰微・衰退です。私はこれまで、地方自治、地方行政、地方の活性化をライフワークとして取り組んできました。４年前にも宮崎はこのままではいけないと強く思い、知事選に出馬しましたが、結果は落選でした。その後の約３年半、宮崎県内だけでなく全国の地方を回り、地方の実情や課題と向き合ってきました」

「その中で改めて感じたのは、宮崎だけでなく地方全体の衰微・衰退が止まっていないということです。今こそ、ゲームチェンジャーが必要ではないか。そう考え、今回の決意に至りました」

「今日は具体的な政策を細かく申し上げるつもりはありません。政策は時代とともに変わる、生きたものだと考えているからです。これから宮崎県民の皆さんの声を幅広く聞き、政策をブラッシュアップし、練り上げていきたいと思っています」

「ただ、大きな方向性として申し上げるなら、宮崎県政にはマクロとミクロ、いわば鳥の目と虫の目の両方が必要です。その中でも私は、まず宮崎の景気・経済を元気にすることが重要だと考えています」

「宮崎全体の活力を強くするための一つの軸として、ＧＤＰ、あるいはＧＲＰ（域内総生産）を引き上げるという視点を大切にしたいと思っています。地方の域内総生産は、県民所得や事業者所得に大きく影響します。その意味で、ＧＤＰ・ＧＲＰは極めて重要です。宮崎のＧＤＰはおよそ３．７兆円。一方で、鹿児島は６兆円、熊本は６．５兆円、大分は５兆円、福岡は２０兆円です。人口だけでは説明できない差もあります。たとえば宮崎より人口が少ない富山県は約５兆円、山形県も４．５兆円あります」

「こうした比較から見ても、宮崎は出遅れていると言わざるを得ません。私はこのＧＲＰを、今後１０年で１．５倍から２倍、少なくとも５兆円台半ばに引き上げることを目標にすべきだと考えています。ＧＤＰを引き上げることで、医療、福祉、介護、教育、文化、スポーツ、防災といった社会課題にしっかり対応できる土台をつくる。そして、人口減少や少子高齢化にも向き合っていく。それが私の基本的な考えです」