【ルゥ・マグメル】 10月 発売予定 価格：27,500円

コトブキヤは、フィギュア「ルゥ・マグメル」を10月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、ゲーム「CODE VEIN II」より、吸血鬼の少女「ルゥ・マグメル」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

本を片手にリラックスして座る姿を立体化しており、台座はアンティークなスツールで、ゲームの世界観も感じられる豪華な仕様となっている。

ルゥの特徴である半分になった心臓や胸元、脚部の空洞は、極限まで忠実に再現し、流れるような身体のラインや太もものボリューム感にも徹底的にこだわり、まさにフィギュアだからこそ実現できた美しい造形である。

また、心臓部にはパール塗装とメタル塗装を施し、胸元で神秘的に輝く心臓を再現。金継ぎは部位ごとに色を絶妙に使い分け、高級感を演出している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「ルゥ・マグメル」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約180mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

CODE VEIN(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。