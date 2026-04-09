4月3日、名古屋市名東区でナイフのようなものを突きつけ、現金を奪おうとしたとして16歳の少年が逮捕されました。警察は連続強盗事件に関与しているとみて調べています。

【写真を見る】16歳少年を逮捕 ナイフのようなものを突きつけ…現金奪おうとした疑い 東区･千種区などで相次いだ強盗事件に関与か 名古屋

逮捕されたのは、名古屋市守山区の16歳の自称アルバイトの少年です。

警察によりますとこの少年は、4月3日午後6時過ぎ、名東区猪子石原の「イオン名古屋東店」で男子中学生に対しナイフのようなものを突きつけ「財布を持ってる、持ってるなら出せよ」などと脅して現金を奪おうとした疑いがもたれています。

東区･千種区などで相次いだ強盗事件に関与か

警察の調べに対し少年は「財布を出せとは言っていない」などと容疑を否認しています。

このほか、4月3日から5日にかけて東区や千種区などで強盗事件が4件相次いでいて、警察は手口が似ていることなどから逮捕された少年を含む複数人のグループが関与しているとみて調べを進めています。