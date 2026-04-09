アウディがF1のマネジメント体制を変更

アウディはF1日本グランプリの直前となる3月23日、F1プロジェクトのマネジメント体制について、プロジェクト責任者であるマッティア・ビノット氏がチーム代表も兼務することと、チーム代表を担っていたジョナサン・ウィートリー氏が個人都合からチームを離れたと発表した。

【画像】今年からF1参戦！『アウディ』の日本グランプリ 全40枚

ウィートリー氏はレッドブルで手腕を発揮し、2025年4月にアウディF1プロジェクトへ加わった。ビノット氏と共にスイス・ヒンヴィールの拠点でチームを立ち上げて新規パワーユニットも開発し、アウディとしてF1初参戦となる今年の開幕戦オーストラリア・グランプリでポイント獲得という快挙にも貢献している。



今年からF1に参戦しているアウディ。写真は鈴鹿サーキットの日本グランプリでの様子。 アウディ

アウディのトップである（アウディAG CEO兼アウディ・モータースポーツAG取締役会会長）ゲルノート・デルナー氏も、「参戦準備段階という重要な期間におけるウィートリー氏のプロジェクトに対する貢献への感謝と今後の活躍を祈っていることと、2030年までにF1でワールドチャンピオンを争う最高水準のチームを構築するためにあらゆる努力を尽くします」と声明を発表した。

日進月歩のF1の世界では各種開発はもちろんマネジメントやスタッフなどまでのあらゆる面の動きが速く、チーム代表が交代することの影響は小さくはない。しかし、アウディほどの大企業のトップが公式声明を発表するのは極めて異例で、F1に対する本気度が伺い知れる。

レギュレーション変革と各チームの概況

言うまでもなくF1は、レース＝モータースポーツ界における階層の頂点。2026年はレギュレーションが変革され、大きいポイントは3つある。

ひとつ目は車体のコンパクト化で2025年に比較して、最大幅が100mmマイナス（1900mm）、最大ホイールベースが200mmマイナス（3400mm）、最低重量が30kgマイナス（768kg）に変更されている。



マッティア・ビノット氏は、かつてスクーデリア・フェラーリでもチーム代表を務めた人物だ。 アウディ

ふたつ目は、動力源の割合がエンジン主体からエンジンとモーターそれぞれ半分（50%）ずつへ変更。モーター（MGU-KとMGU-Hは廃止）出力が最大350 kWに引き上げられ、1周あたりの回生エネルギーも約2倍（およそ8MJ）となり、エンジン出力の燃料エネルギー流量（ECUと流量計から算出）も制限されている。

3つ目はカーボンニュートラル燃料導入で、これまでも食物由来のエタノールが10％使用されてきたが、今年からはカーボンニュートラル100%燃料が使用されている。

今回の変革はレース中の追い抜き等のバトルを増やし観客を盛り上げるものの、ドライバー負荷等の観点から安全上の懸念があり、興行側面が強すぎると問題視されている。

事実、第3戦の日本グランプリ（鈴鹿サーキット）までを見る限り、昨年とはチーム間の力関係に変化が見られる。まず、メルセデスが一歩抜きん出た速さを見せ、次にフェラーリ、同じくメルセデスのパワーユニットを用いるマクラーレンが続き、昨年までトップレベルの速さを見せていたレッドブルは精彩を欠く形だ。

F1ビジネスの経済効果と自動車産業の関係

F1ビジネスの直接的な経済効果は、世界で年間およそ6000億円ともされる。さらにおよそ350兆円と言われる自動車産業やスポンサーを始め、関係する全ての産業界への影響やSNS等も含めたメディアによる副次的効果も含めれば、その経済効果は計り知れない。

F1グランプリ開催の直接範囲のみにフォーカスしても、サーキットへの来場や駐車場、交通、飲食、物販、宿泊等に至るまで極限の繁忙期であることは間違いなく、地域経済に与える影響は極めて大きい。



決勝日だけでも約13万人が来場したという日本グランプリ。ムーブメントは鈴鹿でも感じられた。 アウディ

F1にはドライバーやチームが懸命に勝利に向けて真剣勝負する『競技』要素と、イベントとしての『興行』要素を持ち、その良し悪しが頻繁に議論されており、70年以上に及ぶその相乗効果によって今日のF1がある。

数兆円規模でビジネスを展開する自動車産業にとってもF1の存在は大きく、世界最高峰の技術を磨き上げてF1で勝利することは、ブランドや商品販売の面ではもちろん、リクルート側面でも重要だ。

課題は、参戦に必要とされる数100億円もの予算と、何よりもF1で勝てる人材を揃えるところにある。世界トップレベルの市販車を開発ができたとしてもF1で勝てることとは別のため、F1におけるマネジメント手腕が問われる。

世界的に空前のF1ブームといっても過言ではない今、アウディやキャデラックといったプレミアムブランドも新たに参戦を始めたことがそれを証明しており、F1には様々な夢が重なっている状況だ。