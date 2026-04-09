冨永愛の長男・章胤、ランウェイでの姿が「最強のDNA！」と話題 圧倒的なスタイルに絶賛の嵐「遺伝子継いどるなあ」
モデル・冨永愛（43）の長男で、自身もモデルとして活動する章胤（あきつぐ）が7日、自身のインスタグラムを更新。ランウェイを歩く姿を披露し、圧倒的なスタイルと存在感に注目が集まっている。
【写真】「ほんまええ顔してますねぇ」ランウェイで圧倒的スタイルを披露した冨永愛の長男・章胤
投稿では、ファッションブランド「agnes b.」のショーに出演した際の写真を公開。ブラックスーツやデニムスタイルなど複数のコーディネートでランウェイを歩く姿を披露し、堂々としたウォーキングで観客を魅了した。
章胤は「日本でショーを開催するのは約10年ぶり」とされる同ブランドのショーについて、「めちゃめちゃかっこよかった！」とコメント。充実した時間を振り返っている。
さらに、舞台裏でのオフショットでは、洗練されたブラックを基調としたカジュアルなスタイリングも披露。抜群のプロポーションと雰囲気で、モデルとしての存在感を際立たせていた。
この投稿にファンからは「遺伝子継いどるなあ」「最強のDNA！」「めちゃくちゃカッコいい」「ほんまええ顔してますねぇ」「顔がちいちゃい」など、絶賛の声が相次いでいる。
【写真】「ほんまええ顔してますねぇ」ランウェイで圧倒的スタイルを披露した冨永愛の長男・章胤
投稿では、ファッションブランド「agnes b.」のショーに出演した際の写真を公開。ブラックスーツやデニムスタイルなど複数のコーディネートでランウェイを歩く姿を披露し、堂々としたウォーキングで観客を魅了した。
さらに、舞台裏でのオフショットでは、洗練されたブラックを基調としたカジュアルなスタイリングも披露。抜群のプロポーションと雰囲気で、モデルとしての存在感を際立たせていた。
この投稿にファンからは「遺伝子継いどるなあ」「最強のDNA！」「めちゃくちゃカッコいい」「ほんまええ顔してますねぇ」「顔がちいちゃい」など、絶賛の声が相次いでいる。