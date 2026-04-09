元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が９日、宮崎市内で会見し、来年１月の任期満了に伴う同県知事選挙に出馬することを表明。元妻の俳優・かとうかずことの間に生まれた長男の加藤守氏が、陣営に加わってサポートすることを明らかにした。

加藤氏は立大経営学部卒業後、米ジョージタウン大の公共政策大学院に進学。戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でインターンとして活動した。帰国後は野村総研に入社し、コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの業務を担当。２０２２年に東国原氏のサポートのため宮崎に移住し、昨年２月に結婚していた。

東国原氏は「加藤守とはご存じの通り、ちょっと複雑な関係です」としつつ「登用しているのは、親から言うのも何ですが、能力を買っているからです」と明言した。

その上で「彼には感謝しております。野村総研を辞め、この東国原英夫のために人生をなげうってサポート役を務めていただいている。本当に感謝に堪えない」としみじみ。「彼に報いる為にも、彼の家族に報いる為にも、この宮崎を日本一の活力ある街にする」と宣言した。また、この日の会見の司会が、加藤氏の妻・ゆいさんであることも明かした。