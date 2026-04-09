進化したポイントとは？

トヨタが展開する「ランドクルーザー」シリーズの中核モデル「ランドクルーザー250」が、ガソリンエンジンモデルに対する一部改良を受け、2026年4月3日から発売されました。

今回の改良では、日常の利便性や安全性、さらには車両の防犯性能に至るまで幅広く見直しが行われており、ランドクルーザーとしての信頼性と快適性をさらに高める内容となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ランドクルーザー」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

なお、ディーゼルモデルの販売は2026年12月以降が予定されており、今後はより多彩なラインナップが揃うことになります。

ランドクルーザー250は、これまでの「ランドクルーザー プラド」を事実上の後継車種として、2024年に登場したミドルサイズSUVです。

従来モデルから受け継がれるラダーフレーム構造に加え、現代のユーザーが求める快適性や利便性を取り入れることで、オフロードでの高い走破性と日常使いでの扱いやすさを両立させています。

車体のサイズは全長4925mm×全幅1940-1980mm×全高1925-1935mm、ホイールベース2850mmとされ、先代プラドよりも一回り大きくなったことで、室内空間の余裕と運転時の視認性の向上が実現されています。

パワートレインには2.8リッターディーゼルと2.7リッターガソリンの二種類が用意され、いずれも高い耐久性と信頼性を誇ります。

今回の一部改良は、2024年の登場以降初めて実施されたものであり、約2年ぶりのアップデートとなり、ガソリン車のVXグレードに対して装備面の充実が図られました。

安全面では、トヨタチームメイトのアドバンストドライブ機能（渋滞時支援）、ドライバーモニター、緊急時操舵支援（アクティブ操舵支援付き）が標準化され、さらにフロントクロストラフィックアラート（FCTA）やレーンチェンジアシスト（LCA）も加わっています。

これにより、高速道路や渋滞路での運転負荷が軽減されるとともに、事故のリスクを低減することが期待されます。

また、車両盗難への対策も強化され、スマートキー測距システムが標準装備となりました。

このシステムは、キーが車両の近くにない場合にはドアの解錠やエンジン始動ができない仕様となっており、セキュリティ面の安心感を高めています。

さらに、T-Connect マイカー始動ロックも標準化され、離れた場所からでも車両の始動を制御できるようになりました。これにより、万一の盗難リスクにも迅速に対応することが可能です。

快適性や利便性の向上も忘れてはいません。運転席には8ウェイパワーシート、助手席には4ウェイパワーシートが標準装備され、運転席のシートポジションメモリー機能も加わっています。

これにより、複数のドライバーが乗車しても簡単に最適なシートポジションに調整できるため、長距離ドライブでも疲れにくく快適です。

加えて、ボディカラーには新たにニュートラルブラックとサンドが標準設定され、個性や好みに応じた選択肢が広がっています。

メーカーオプションとしては、丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプも新たに設定され、夜間走行時の視認性をさらに向上させています。

価格（消費税込み）は577万9400円となり、改良前の545万円から32万9400円の上昇となっています。

改良に伴う追加装備や安全機能の強化を考慮すると、十分に妥当な範囲といえるでしょう。

※ ※ ※

トヨタは、この改良によってランドクルーザー250の魅力をより一層高め、日常のドライブから過酷なオフロードまで幅広い用途で選ばれるSUVとしての地位を確固たるものにしています。

総じて、今回の一部改良は、ランドクルーザー250が長年培ってきたブランド力と信頼性を基盤に、現代のユーザーが求める安全性、快適性、そして防犯性能を包括的に向上させるものです。

世界各地での使用環境に耐える頑丈な車体と、利便性を兼ね備えた先進機能の導入により、ランドクルーザー250は今後も高い評価を受け続けることが予想されます。