「“新型”サクラ」まもなく登場！

日産は2026年4月9日、近日マイナーチェンジを予定している「サクラ」のデザインを、同社ホームページで公開しました。

軽EVのサクラは、長年にわたり培ってきた日産の電動車開発の技術と知見を結集し、日本のユーザーの日常の移動シーンに寄り添い、暮らしを豊かにすることを目指して開発したモデル。

【画像】超カッコいい！ これ新型「サクラ」です！（30枚以上）

2022年の発売以来、「2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤー」、「2023年次RJCカーオブザイヤー」、そして「2022〜2023日本自動車殿堂カーオブザイヤー」の3冠を軽自動車として初めて受賞するなど、高い評価を獲得してきました。

また、多くのユーザーに選ばれ、2025年（2025年1月〜12月）は国内販売台数1万4093台を記録。4年連続で電気自動車（EV）販売台数No.1を達成するなど、日本のEV市場をけん引しています。

今回のマイナーチェンジでは、サクラならではの魅力をさらに際立たせるため、外観デザインが刷新されます。

フロントフェイスには、ボディカラーと同色のカラードグリルを採用し、カッパー色があしらわれた新デザインのフロントバンパーをアクセントとして組み合わせることで、一目で進化を感じさせるデザインを実現。サクラが持つ上質感をさらに高めています。

日産として初めて採用するエクステリアカラー「水面乃桜-ミナモノサクラ-」は、水辺に咲く桜が水面に映る情景を映しこんだ、上質感と華やかさをより際立たせる落ち着きのある色合いに仕上がっています。

この新型サクラについては、後日、正式に発表が行われる予定です。