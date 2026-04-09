自宅で女性にわいせつな行為をした罪に問われている警察官の男の裁判で、岡山地裁は男に懲役2年の判決を言い渡しました。

【写真を見る】岡山県警の警視の男に不同意わいせつの罪で懲役2年の判決 岡山地裁「厳しく非難されなければならない」

飲酒し泥酔した女性記者の下半身を触るなどのわいせつな行為をした罪

不同意わいせつの罪で懲役2年の判決を受けたのは岡山県警の警視の男（59）です。判決によりますと、男は、おととし、岡山市の自宅で、飲酒し泥酔した女性記者の下半身を触るなどのわいせつな行為をした罪に問われています。

「意思決定は厳しく非難されなければならない」

これまでの裁判で、弁護側はわいせつな行為をした事実はないとし、無罪を主張していました。きょう（9日）の判決で岡山地裁の村川主和裁判長は、女性が酔いつぶれた状況に乗じた犯行であるとし、「性的関係を持つという意図まではなかったとしても、その意思決定は厳しく非難されなければならない」などとして、懲役3年の求刑に対し懲役2年の判決を言い渡しました。

弁護側によりますと男は判決を不服とし、控訴する予定だということです。