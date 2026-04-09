くちぱっち＆でかべびまるっちが“まんじゅう”に変身 ほかほかに蒸されて愛らしい姿に
春華堂が運営する、東京都渋谷区の商業施設「ハラカド」3階・カフェレストラン「HOW’z」にて、たまごっちをイメージしたスイーツまん「HOW’zではっけん！たまごっちまん」を17日より販売開始する。
【写真】ほかほか生地×抹茶クリームがたまらない『くちぱっち まっちゃ』
昨年11月、同じくハラカド3階に「たまごっち ふぁくとり〜！」がオープンしたことをきっかけに、近所ならではの縁から、HOW’z名物「包図（はうず）まん」とのコラボが実現した。
■商品詳細（価格は全て税込）
『くちぱっち まっちゃ』500円
日本三大茶のひとつ、静岡茶。その中でも爽やかな香りとやさしい甘みが特徴の川根茶を使用した抹茶クリームをたっぷり包んだ。
静岡県産抹茶ならではの奥行きある香りに、ほんのり感じる心地よい苦み。甘さとの絶妙なバランスは、くいしん坊のくちぱっちもきっと大満足の仕上がり。
ひとつひとつ手づつみで仕上げた生地は、むっちりとした食感。蒸しあげることで、中からとろ〜りと抹茶クリームがあふれ出す。ほかほかに蒸された姿は、くちぱっちも思わずほほ笑んでしまうような愛らしさ。
『でかべびまるっち ちょこれ〜と』500円
甘えん坊で、ちょっとわがままなでかべびまるっちを優しく包み込むような、濃厚チョコレートクリームに仕上げた。
使用したのは、世界中のショコラティエから愛されるフランス・ヴァローナ社の「カライブ」カカオ66％。力強いカカオ感の中にやさしい甘みと奥深い香りが広がる。むっちりとした生地に包まれた濃厚なチョコレートクリームは、食べる人の気持ちをそっと受け止めてくれるような味わい。大人になっても甘えたいときに食べたい本格チョコレートのご褒美スイーツまんとなっている。
【写真】ほかほか生地×抹茶クリームがたまらない『くちぱっち まっちゃ』
昨年11月、同じくハラカド3階に「たまごっち ふぁくとり〜！」がオープンしたことをきっかけに、近所ならではの縁から、HOW’z名物「包図（はうず）まん」とのコラボが実現した。
『くちぱっち まっちゃ』500円
日本三大茶のひとつ、静岡茶。その中でも爽やかな香りとやさしい甘みが特徴の川根茶を使用した抹茶クリームをたっぷり包んだ。
静岡県産抹茶ならではの奥行きある香りに、ほんのり感じる心地よい苦み。甘さとの絶妙なバランスは、くいしん坊のくちぱっちもきっと大満足の仕上がり。
ひとつひとつ手づつみで仕上げた生地は、むっちりとした食感。蒸しあげることで、中からとろ〜りと抹茶クリームがあふれ出す。ほかほかに蒸された姿は、くちぱっちも思わずほほ笑んでしまうような愛らしさ。
『でかべびまるっち ちょこれ〜と』500円
甘えん坊で、ちょっとわがままなでかべびまるっちを優しく包み込むような、濃厚チョコレートクリームに仕上げた。
使用したのは、世界中のショコラティエから愛されるフランス・ヴァローナ社の「カライブ」カカオ66％。力強いカカオ感の中にやさしい甘みと奥深い香りが広がる。むっちりとした生地に包まれた濃厚なチョコレートクリームは、食べる人の気持ちをそっと受け止めてくれるような味わい。大人になっても甘えたいときに食べたい本格チョコレートのご褒美スイーツまんとなっている。