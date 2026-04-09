元乃木坂46の女優、タレント松村沙友理（33）が出演するクレハの新CM「クレハ社員の松村さん」編が放送されている。

家庭用品の新ブランド「Rakucho（ラクッチョ）」「iremo（イレモ）」の“商品開発担当”を演じている。商品開発部員として、役員会議室で新ブランドをプレゼン。ブランド名の由来を聞かれ「『チョ』ってかわいいもん」と答える。予想外の答えに役員たちが拍子抜けするなか、「ラクッチョ♪ラクッチョ♪」とリズムに乗ってかわいいポーズを連発。持ち前の“あざとかわいさ”発揮で、役員とのシュールな対比を見せている。

3月に出産してママになった松村は「「今回のCMでは、新ブランドの商品開発に情熱を注ぐ『クレハ社員』を、私自身も楽しみながら演じさせていただきました。調理が“ちょーラク”になる『Rakucho（ラクッチョ）』と、食材から日用品まであれもこれも入れられる『iremo（イレモ）』。私自身、毎日バタバタと過ごしているので、調理や日常のいろいろな場面で使える便利なアイテムに助けてもらいながら、料理やお片付けを超かわいく楽しくやっていきたいですハート」と話している。