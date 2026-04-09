5人組バンド「Klang Ruler（クラングルーラー）」のソウル公演を、韓国の各メディアが大きく報じた。

同バンドは6月27日に、ソウル市内で初の公演「Klang Ruler 2026『Magnet＋TOUR』in Seoul」を開催する。

マイデーリーは9日、「5人全員そろって韓国を訪れる」のタイトルで「初来韓公演。15年にボーカルのyonkey（ヨンキー）を中心に結成されたバンドで、懐かしさを呼び起こすレトロなサウンドに現代的な感覚を加えた『ニューエイジ・ポップ・ミュージック』を志向している」と説明した。

さらに「6月からは、バンド史上最大規模となる日本全国17地域のライブハウスツアーに突入する。その中で、ソウルのステージでどんなエネルギーを見せるのか、ファンの期待は高まっている」と期待した。

また他のメディア電子新聞は同日、「タイミング〜Timing〜ブームの主役がやってくる…日本のKlang Rular、初来韓が決定」の見出しで「フルメンバーで、韓国のファンに会いに来る。21年にブラックビスケットの名曲を再解釈したタイミングのカバー曲で、TikTokの週間チャートで、5週連続1位、ストリーミング再生回数20億回という大記録を樹立し、話題の中心に立った。ソウルのステージでどんなエネルギーを披露するのか、期待と好奇心が高まる」と伝えた。