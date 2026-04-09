佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。



天気は下り坂です。低気圧が近づいてくるので気圧の変化がとても大きく、頭痛やめまい、気分の落ち込みなど、天気痛の症状も出やすいでしょう。



「雨の予想」

午後は本降りの雨となりそうです。一時的にやむ時間帯はありますが、10日の午前中にかけて降り続く見込みです。9日夜から10日朝にかけては特に雨脚が強まりやすく、雷を伴って激しく降る可能性があります。



「傘は必要なのかどうなのか？」

天気は下り坂です。朝は晴れている所も必ず雨具をお持ちください。午後には風も強まりますので、折りたたみ傘ではなく大きめのものが良いでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は8日と同じか、少し高い所が多いでしょう。福岡市は20℃、北九州市や久留米市は19℃の予想で、この時期らしい気温になるでしょう。



「なのか間予報」

今週末は雲が多く、弱い雨の可能性はありますが、まとまった雨が降ることはないでしょう。ただ、来週は雨のスタートとなりそうです。少ない時間の日差しも貴重なものになるでしょう。