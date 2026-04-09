【北欧通貨】ドルクローネ、明日のノルウェーCPI警戒＝ノルウェークローネ



7日のスウェーデン消費者物価指数がかなり低く出たこともあり、明日のノルウェー消費者物価指数にも警戒感。原油高を受けて一気の上昇が見込まれているが、予想ほど上昇しない可能性などを意識。

ドルクローネは昨日の米国とイランとの休戦を受けたドル売りに9.70前後から9.50台を付けた。その後反発し直近9.58前後での推移。

対円ではクローネ高円安が続き、昨日16.62円前後を付けた。その後16.55円前後へ下落。



04/10 15:00 消費者物価指数（CPI） （3月） 予想 0.8% 前回 0.6% （前月比）

04/10 15:00 消費者物価指数（CPI） （3月） 予想 3.5% 前回 2.7% （前年比）



USDNOK 9.589 NOKJPY 16.582

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