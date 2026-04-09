ＤｅＮＡは５月４日の広島戦（横浜スタジアム）で開催する「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＧＡＭＥ」のイベント詳細を発表した。同日がスター・ウォーズの日（Ｍａｙ ｔｈｅ ４ｔｈ）であることと、劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したもの。

当日は、ダース・ベイダーなどのキャラクターが試合前セレモニーなどに登場。スター・ウォーズ版の選手紹介動画など、ビジョン映像や音楽などでスター・ウォーズの銀河を表現する球場演出を実施予定。ゲストでＤｅＮＡファンで１９９９年公開の『スター・ウォーズ エピソード１／ファントム・メナス』以降、オビ＝ワン・ケノービの日本語吹き替えを担当する声優の森川智之が来場。トークショーを実施するほか、セレモニアルピッチにも出演する。

森川は球団を通じて「長年愛してやまない横浜ＤｅＮＡベイスターズのファンとして、この特別な日にマウンドに立てることを心から光栄に思います。オビ＝ワン・ケノービを演じてきたご縁で迎える５月４日。スター・ウォーズのフォースとハマスタの熱気が重なり合う瞬間に今から胸が高鳴っています。そして、広島東洋カープの皆さんとファンの方々にも敬意を表します。お互いの力を尽くした好ゲームの中で、スタジアムが一つになることを願っています。さて、当日はジェダイ代表としてフォースの力でセレモニアルピッチをします（笑）。フォースと共にあらんことを。そしてナイスゲームを！ Ｍａｙ ｔｈｅ Ｆｏｒｃｅ ｂｅ ｗｉｔｈ ｙｏｕ．」とコメントした。