『はじめの一歩』作者、退院でお礼イラスト描く「病院の皆様お世話になりました！」
漫画『はじめの一歩』で知られる漫画家・森川ジョージ氏が9日、自身のXを更新し。退院したことを報告した。あわせて、お世話になった病院関係者へ向けた『はじめの一歩』のお礼イラストを公開した。
【写真】『はじめの一歩』キャラ2人描く！森川ジョージが描いたお礼イラスト
入院までの経緯は、3月30日にXで「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します。順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしいです。やりかけの仕事があるので早く続きをやりに戻れたらいいなと思っています」「お腹切るのは初めてなので多少プレッシャー感じています」と入院を報告。
今月2日に「昨日手術でHCUから戻ってきた！我輩は無事じや！！後はリハビリじゃ。痛くてまだ動けないけど…」と病室の写真を投稿していた。
そして本日9日に「【退院】病院の皆様お世話になりました！言いつけ通りしばらく自宅でおとなしくします。ありがとうございました！！ご心配していただいた皆様ありがとうございました。無理のないようゆるゆるぼちぼちやっていきます」と伝えた。
『はじめの一歩』は、1989年より『週刊少年マガジン』で連載中の人気ボクシング漫画で、「強いって、一体どんな気持ちですか？」とドジでいじめられっ子の高校生・幕之内一歩が、ボクサー・鷹村守と出会い、プロボクサーへの夢を抱き、“強さ”を見つけるための挑戦を描いたストーリー。テレビアニメ化、舞台化もされている。
【写真】『はじめの一歩』キャラ2人描く！森川ジョージが描いたお礼イラスト
入院までの経緯は、3月30日にXで「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します。順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしいです。やりかけの仕事があるので早く続きをやりに戻れたらいいなと思っています」「お腹切るのは初めてなので多少プレッシャー感じています」と入院を報告。
そして本日9日に「【退院】病院の皆様お世話になりました！言いつけ通りしばらく自宅でおとなしくします。ありがとうございました！！ご心配していただいた皆様ありがとうございました。無理のないようゆるゆるぼちぼちやっていきます」と伝えた。
『はじめの一歩』は、1989年より『週刊少年マガジン』で連載中の人気ボクシング漫画で、「強いって、一体どんな気持ちですか？」とドジでいじめられっ子の高校生・幕之内一歩が、ボクサー・鷹村守と出会い、プロボクサーへの夢を抱き、“強さ”を見つけるための挑戦を描いたストーリー。テレビアニメ化、舞台化もされている。
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