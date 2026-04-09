カヤバ<7242.T>＝急伸。自動車部品製造を手掛け、衝撃を緩和する油圧緩衝器で世界屈指の実力を有するほか、建機用油圧シリンダーでは世界トップシェアを誇る。同社は８日取引終了後、９月末時点の株主を対象に１株を３株にする株式分割を実施することを発表。また、発行済み株式数の１９．５６％にあたる９８６万９８６４株の自社株を消却（６月２９日の予定）することも併せて開示、これらがポジティブサプライズとなり買いを呼び込んでいる。業績面では２６年３月期営業利益が前の期比５９％増の３６０億円を計画、過去最高を大幅に更新する見通しだ。２７年３月期はサスペンションなどバネの専業メーカーである知多鋼業を買収した際の、のれん益剥落もあって大幅な減益が予想されるが、一過性でこれは既に株価に織り込まれたとみてよさそうだ。売上高は引き続き増収基調が見込まれ、利益面でも業容拡大効果が今後徐々に反映される可能性が高い。配当利回りが３％を超え、ＰＥＲやＰＢＲなど投資指標面での割安さが際立っていることも買いを誘引している。



エービーシー・マート<2670.T>＝切り返し急で新高値。８日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高４００８億円（前期比５．９％増）、営業利益６５６億円（同３．７％増）、純利益４６４億円（同０．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の８０円とした。国内で３６店舗の新規出店と５０店舗程の改装を計画するほか、海外では韓国を中心に４カ国で２６店舗の新規出店と２０店舗の改装を計画。また、健康意識の高まりによる需要の拡大を見込み、ランニングシューズとウォーキングシューズの販売を強化するほか、ハンズフリーシューズのバリエーションの増加や、ライフスタイルカジュアル商品の販売強化にも取り組み売り上げの拡大を狙う。２６年２月期決算は、売上高３７８６億２４００万円（前の期比１．７％増）、営業利益６３２億８７００万円（同１．２％増）、純利益４６３億４６００万円（同２．２％増）だった。



ＦＩＸＥＲ<5129.T>＝急反発で年初来高値に急接近。８日の取引終了後に、機密性の高い情報や独自のノウハウを外部に出すことなく、組織内で活用できるオンプレミス型生成ＡＩ「Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ＧａｉＸｅｒ（ソブリンガイザー）」の正式受注を開始したと発表しており、これを好感した買いが流入している。同製品は「機密性」「データ主権（デジタル・ソブリンティ）」に重点を置いた製品。外部とのネットワーク接続を制限し、機密データを制限した環境で生成ＡＩを利用したい組織向けに、大規模言語モデルを含む生成ＡＩを実運用で高速に動作させることを目的としたワンストップ提供を行うとしており、提供はハードウェアと同社ソフトウェアを一体化した検証済み構成で納品し、導入から運用までを支援する。



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出所：MINKABU PRESS