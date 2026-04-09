Ado、キタニタツヤ作詞・作曲のロック曲「綺羅」を熱唱！アディダス新CM『もっと、先へ。もっと、自由に。』放映スタート

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Adoが歌う楽曲「綺羅」（KIRA）が使用された、アディダスの新CM『もっと、先へ。もっと、自由に。』が、4月9日より全国にて放映スタート。さらに、楽曲フルバージョンを使用したMVが、4月27日（予定）に公開される。

■「“カッコイイ泥臭さ”を感じてもらえるボーカルを目指しました」（Ado）

「綺羅」（KIRA）は、アディダスが、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォーム クリエイティブパートナーを務めるAdoとコラボレーションして制作された“ユニフォームソング”。

世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとして、アディダスとともに手がける楽曲制作が実現した。

ユニフォームに込めた想いをより多くの人々に届け、日本中をひとつに結び、 ワールドカップ 優勝に向けた応援の熱量を高めるために、ユニフォームのための主題歌として制作された「綺羅」（KIRA）。

タイトルの「綺羅」には“美しい衣服”という意味が込められており、アディダス サッカー日本代表 ユニフォームをまとう選手、そしてファン・サポーターがひとつになり、この先どこへでも向かっていける強い意志を描き出している。

作詞・作曲は、シンガーソングライターのキタニタツヤが担当。楽曲の世界観をよりいっそう際立たせている。

楽曲を使用した新CM『もっと、先へ。もっと、自由に。』の舞台は、架空のFIFAワールドカップ決勝。アニメーション映像では、日本代表の選手たちがキャラクターに扮した世界各国の強者を相手に果敢に立ち向かう様子や、選手たちを応援するファン・サポーターが一体となり、水平線のその先に広がる景色を目指すことが表現されている。

本楽曲は4月22日より主要音楽配信サービスにて配信開始予定。

■Ado コメント

■キタニタツヤ コメント