9日前引けの日経平均株価は5日ぶり反落。前日比311.24円（-0.55％）安の5万5997.18円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は390、値下がりは1140、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は125.51円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が101.37円、ディスコ <6146>が18.5円、リクルート <6098>が16.9円、レーザーテク <6920>が14.62円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を45.86円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が35.80円、豊田通商 <8015>が10.46円、横河電 <6841>が8.48円、住友電 <5802>が6.70円と続いた。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、海運、ガラス・土石、水産・農林が続いた。値下がり上位には保険、空運、証券・商品が並んだ。



株探ニュース