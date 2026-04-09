9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数475、値下がり銘柄数905と、値下がりが優勢だった。



個別ではヒトトヒトホールディングス<549A>、ＧａｍｅＷｉｔｈ<6552>がストップ高。白鳩<3192>は一時ストップ高と値を飛ばした。ベルグアース<1383>、大成温調<1904>、ＡＳＪ<2351>、北海道コカ・コーラボトリング<2573>、ユニカフェ<2597>など35銘柄は年初来高値を更新。駒井ハルテック<5915>、クボテック<7709>、千代田化工建設<6366>、コックス<9876>、エブレン<6599>は値上がり率上位に買われた。



一方、サイネックス<2376>、翻訳センター<2483>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート<3850>、アルマード<4932>など9銘柄が年初来安値を更新。エスクリプトエナジー<5721>、太洋物産<9941>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、ミナトホールディングス<6862>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース