9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比39.0％減の2452億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.2％減の1967億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が新高値。ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 <1482> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が9.90％高、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> が6.10％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が5.64％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.00％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.98％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は5.24％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.40％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.21％安、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は3.83％安、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> は3.78％安と大幅に下落した。



日経平均株価が311円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1243億7000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1260億3300万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が260億5000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が129億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が90億4300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が83億3300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が82億200万円の売買代金となった。



株探ニュース