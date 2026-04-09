9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数394と、値下がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。光フードサービス<138A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ＢＲＵＮＯ<3140>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、パワーエックス<485A>など9銘柄は年初来高値を更新。インフォメティス<281A>、アクアライン<6173>、アミタホールディングス<2195>、いつも<7694>、トラース・オン・プロダクト<6696>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ安。ＳＡＡＦホールディングス<1447>は一時ストップ安と急落した。海帆<3133>、イノバセル<504A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、コンフィデンス・インターワークス<7374>、スカイマーク<9204>など6銘柄は年初来安値を更新。ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、アスタリスク<6522>、和心<9271>、ＱＤレーザ<6613>、トライアルホールディングス<141A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース