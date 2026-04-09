　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　124370　　 -31.5　　　 52210
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 26050　　 -29.8　　　　4288
３. <1321> 野村日経平均　　 12958　　 -55.5　　　 58570
４. <1579> 日経ブル２　　　　9043　　　-2.9　　　 562.6
５. <1360> 日経ベア２　　　　8333　　 -54.9　　　 105.2
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8202　　 -34.8　　　 62110
７. <1540> 純金信託　　　　　5287　　 -35.5　　　 22600
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3738　　 -56.4　　　　4914
９. <1542> 純銀信託　　　　　2710　　　-6.2　　　 33700
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2088　　 -22.7　　　　3330
11. <1615> 野村東証銀行　　　1928　　 -34.1　　　 625.8
12. <1306> 野村東証指数　　　1874　　 -42.8　　　 397.1
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1822　　 -46.0　　　 856.6
14. <1489> 日経高配５０　　　1500　　 -42.2　　　　3209
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1434　　 -59.2　　　 387.7
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1358　　 -45.7　　　　 172
17. <200A> 野村日半導　　　　1351　　 -31.6　　　　3354
18. <2090> 農中米債７Ｈ　　　1235　　-100.0　　　　4482
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1184　　 -71.4　　　 58350
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1131　　 -39.3　　　200500
21. <2038> 原油先Ｗブル　　　1041　　 -48.2　　　　2375
22. <1398> ＳＭＤリート　　　1020　　　17.2　　　1973.0
23. <1308> 上場東証指数　　　 931　　 -27.2　　　　3924
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　 906　　 -63.8　　　　5829
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 827　　　34.5　　　2083.5
26. <314A> ｉＳゴールド　　　 826　　 -49.5　　　 355.7
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 816　　 -60.5　　　 80230
28. <1330> 上場日経平均　　　 815　　 -63.3　　　 58630
29. <1358> 上場日経２倍　　　 775　　 -57.1　　　 99550
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 665　　 -43.9　　　 774.6
31. <1328> 野村金連動　　　　 647　　 -39.2　　　 17765
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 632　　 -42.2　　　 39910
33. <1699> 野村原油　　　　　 605　　 -78.0　　　 578.9
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 596　　 -79.1　　　 58260
35. <1476> ｉＳＪリート　　　 544　　 484.9　　　　1996
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 524　　 -51.6　　　 131.0
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 518　　 -62.8　　　 68980
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 476　　 -45.7　　　 654.9
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 472　　 -24.1　　　 26860
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 461　　 -23.3　　　 30960
41. <1571> 日経インバ　　　　 438　　 -30.0　　　　 362
42. <2243> ＧＸ半導体　　　　 408　　 -56.5　　　　3182
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 394　　 -53.9　　　　2150
44. <2039> 原油先物ベア　　　 372　　 -48.0　　　　 561
45. <2631> ＭＸナスダク　　　 330　　 -58.6　　　 28265
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 326　　 -37.5　　　　1221
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 320　　 -33.7　　　　1805
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 311　　 -62.5　　　 55020
49. <1580> 日経ベア　　　　　 283　　 -48.7　　　 960.4
50. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 279　　 -71.4　　　　1059
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース