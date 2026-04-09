ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124370 -31.5 52210
２. <1357> 日経Ｄインバ 26050 -29.8 4288
３. <1321> 野村日経平均 12958 -55.5 58570
４. <1579> 日経ブル２ 9043 -2.9 562.6
５. <1360> 日経ベア２ 8333 -54.9 105.2
６. <1458> 楽天Ｗブル 8202 -34.8 62110
７. <1540> 純金信託 5287 -35.5 22600
８. <1671> ＷＴＩ原油 3738 -56.4 4914
９. <1542> 純銀信託 2710 -6.2 33700
10. <2644> ＧＸ半導日株 2088 -22.7 3330
11. <1615> 野村東証銀行 1928 -34.1 625.8
12. <1306> 野村東証指数 1874 -42.8 397.1
13. <1568> ＴＰＸブル 1822 -46.0 856.6
14. <1489> 日経高配５０ 1500 -42.2 3209
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 1434 -59.2 387.7
16. <1459> 楽天Ｗベア 1358 -45.7 172
17. <200A> 野村日半導 1351 -31.6 3354
18. <2090> 農中米債７Ｈ 1235 -100.0 4482
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1184 -71.4 58350
20. <2036> 金先物Ｗブル 1131 -39.3 200500
21. <2038> 原油先Ｗブル 1041 -48.2 2375
22. <1398> ＳＭＤリート 1020 17.2 1973.0
23. <1308> 上場東証指数 931 -27.2 3924
24. <1329> ｉＳ日経 906 -63.8 5829
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 827 34.5 2083.5
26. <314A> ｉＳゴールド 826 -49.5 355.7
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 816 -60.5 80230
28. <1330> 上場日経平均 815 -63.3 58630
29. <1358> 上場日経２倍 775 -57.1 99550
30. <1655> ｉＳ米国株 665 -43.9 774.6
31. <1328> 野村金連動 647 -39.2 17765
32. <1545> 野村ナスＨ無 632 -42.2 39910
33. <1699> 野村原油 605 -78.0 578.9
34. <1346> ＭＸ２２５ 596 -79.1 58260
35. <1476> ｉＳＪリート 544 484.9 1996
36. <1356> ＴＰＸベア２ 524 -51.6 131.0
37. <1326> ＳＰＤＲ 518 -62.8 68980
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 476 -45.7 654.9
39. <2559> ＭＸ全世界株 472 -24.1 26860
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 461 -23.3 30960
41. <1571> 日経インバ 438 -30.0 362
42. <2243> ＧＸ半導体 408 -56.5 3182
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 394 -53.9 2150
44. <2039> 原油先物ベア 372 -48.0 561
45. <2631> ＭＸナスダク 330 -58.6 28265
46. <2865> ＧＸＮカバコ 326 -37.5 1221
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 320 -33.7 1805
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 311 -62.5 55020
49. <1580> 日経ベア 283 -48.7 960.4
50. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 279 -71.4 1059
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124370 -31.5 52210
２. <1357> 日経Ｄインバ 26050 -29.8 4288
３. <1321> 野村日経平均 12958 -55.5 58570
４. <1579> 日経ブル２ 9043 -2.9 562.6
５. <1360> 日経ベア２ 8333 -54.9 105.2
６. <1458> 楽天Ｗブル 8202 -34.8 62110
７. <1540> 純金信託 5287 -35.5 22600
８. <1671> ＷＴＩ原油 3738 -56.4 4914
９. <1542> 純銀信託 2710 -6.2 33700
10. <2644> ＧＸ半導日株 2088 -22.7 3330
11. <1615> 野村東証銀行 1928 -34.1 625.8
12. <1306> 野村東証指数 1874 -42.8 397.1
13. <1568> ＴＰＸブル 1822 -46.0 856.6
14. <1489> 日経高配５０ 1500 -42.2 3209
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 1434 -59.2 387.7
16. <1459> 楽天Ｗベア 1358 -45.7 172
17. <200A> 野村日半導 1351 -31.6 3354
18. <2090> 農中米債７Ｈ 1235 -100.0 4482
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1184 -71.4 58350
20. <2036> 金先物Ｗブル 1131 -39.3 200500
21. <2038> 原油先Ｗブル 1041 -48.2 2375
22. <1398> ＳＭＤリート 1020 17.2 1973.0
23. <1308> 上場東証指数 931 -27.2 3924
24. <1329> ｉＳ日経 906 -63.8 5829
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 827 34.5 2083.5
26. <314A> ｉＳゴールド 826 -49.5 355.7
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 816 -60.5 80230
28. <1330> 上場日経平均 815 -63.3 58630
29. <1358> 上場日経２倍 775 -57.1 99550
30. <1655> ｉＳ米国株 665 -43.9 774.6
31. <1328> 野村金連動 647 -39.2 17765
32. <1545> 野村ナスＨ無 632 -42.2 39910
33. <1699> 野村原油 605 -78.0 578.9
34. <1346> ＭＸ２２５ 596 -79.1 58260
35. <1476> ｉＳＪリート 544 484.9 1996
36. <1356> ＴＰＸベア２ 524 -51.6 131.0
37. <1326> ＳＰＤＲ 518 -62.8 68980
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 476 -45.7 654.9
39. <2559> ＭＸ全世界株 472 -24.1 26860
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 461 -23.3 30960
41. <1571> 日経インバ 438 -30.0 362
42. <2243> ＧＸ半導体 408 -56.5 3182
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 394 -53.9 2150
44. <2039> 原油先物ベア 372 -48.0 561
45. <2631> ＭＸナスダク 330 -58.6 28265
46. <2865> ＧＸＮカバコ 326 -37.5 1221
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 320 -33.7 1805
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 311 -62.5 55020
49. <1580> 日経ベア 283 -48.7 960.4
50. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 279 -71.4 1059
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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