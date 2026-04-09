男性5人組「M！LK」の曽野舜太と吉田仁人が9日、都内で「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席した。

ハローキティ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコと「爆裂愛してる」を一緒に踊り、笑顔。曽野は「いっぱい練習してくれたのが伝わりました。何よりも動きが可愛い」と喜び、吉田も「ありがとう！練習してくれてめちゃくちゃうれしい」とキャラクターたちに頭を下げた。

曽野はクロミ、吉田はシナモロールが推しのキャラクター。胸元にそれぞれのマスコットをつけて登壇した。好きになったきっかけを聞かれると、曽野は「音楽番組でお会いしたときにクロミちゃんに手を振ったら照れてくれた。小悪魔的かわいさもありつつ、照れてくれるんだとぐっと心をつかまれた」とギャップにやられたといい「クロミかわいすぎて滅！でした」と“滅ポーズ”付きで力説した。クロミから「照れたりしてないからな、でも舜太ありがとな」とツンデレで感謝されると「これこれ」と身をもだえさせた。

吉田は「のんびり感がありつつ、お茶目な一面がある。総じて可愛い。見ていて癒やされる」とシナモン愛をあふれさせた。シナモンから「仁人くんありがとう！僕も会いたかったよ」と言われると「ありがとう」とメロメロだった。

同賞は450超のキャラクターの中から、90キャラクターが立候補。投票数により順位を決める1年に1度のイベントで、今年のテーマは「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。同日から5月24日まで投票を実施し、結果は6月28日に発表される。