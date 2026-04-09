発売40周年『星たべよ』がリニューアル 新キャラクター「ほしほし」は「2026年サンリオキャラクター大賞」にも参加
栗山米菓は、今年発売40周年を迎えたロングセラー商品『星たべよ』のパッケージを、4月より順次リニューアルする。
【写真】ほしほしがゆるくてかわいい！『星たべよ』新パッケージ
これに合わせ、商品の新たなシンボルとなるキャラクター「ほしほし」が登場。ほわほわとした見た目が特徴の「ほしほし」は、テレビ東京の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当し、商品を手に取る人々にとって、よりやさしく、身近なおやつでありたいという想いを体現するキャラクターとして誕生した。
また、「ほしほし」は、より多くの人に知ってもらうための機会として、毎年行われるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のパートナー部門にエントリーする。さらに、7月にはサンリオキャラクターズとコラボレーションした『星たべよ』の発売を予定している。
この新パッケージの展開に合わせ、新ブランドサイトとX公式アカウントを開設するほか、9日より「ほしほし」がかわいらしく動く新CMを公開。また、発売40周年を記念して、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を1日より実施している。
■「ほしほし」キャラクタープロフィール
どこからともなく現れた、星のかたちをした生きものです。
ほわほわしています。歩くと、さくさく音がします。
ひとりぼっちが苦手なので、いつもだれかをさがして 歩いています。
「ほ」と「し」しか話せないけど、お話しするのが大好きです。
【写真】ほしほしがゆるくてかわいい！『星たべよ』新パッケージ
これに合わせ、商品の新たなシンボルとなるキャラクター「ほしほし」が登場。ほわほわとした見た目が特徴の「ほしほし」は、テレビ東京の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当し、商品を手に取る人々にとって、よりやさしく、身近なおやつでありたいという想いを体現するキャラクターとして誕生した。
この新パッケージの展開に合わせ、新ブランドサイトとX公式アカウントを開設するほか、9日より「ほしほし」がかわいらしく動く新CMを公開。また、発売40周年を記念して、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を1日より実施している。
■「ほしほし」キャラクタープロフィール
どこからともなく現れた、星のかたちをした生きものです。
ほわほわしています。歩くと、さくさく音がします。
ひとりぼっちが苦手なので、いつもだれかをさがして 歩いています。
「ほ」と「し」しか話せないけど、お話しするのが大好きです。