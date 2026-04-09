男性5人組「M！LK」の曽野舜太と吉田仁人が9日、都内で「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席した。

2人は互いをサンリオキャラクターに例えることに。曽野は、吉田をバッドばつ丸に似ているとし「幼少期に社長というあだ名で呼ばれていた。ばつ丸君も将来の夢が社長でリンクする。（ばつ丸は）ひねくれているように見えるけど誰よりも優しくていい子。（吉田も）一見頑固でひねくれたりしているのかなと思われがちなんですけど、リーダーで誰よりも熱く優しい。それもまるごとばつ丸」と説明。「これからばつ丸君と呼ぼうかな」と話すと、吉田は「それはちがうかも」と即座に修正していた。

一方吉田は曽野をけろけろけろっぴとした。「いつも元気で見ているだけで元気出る。旅行好きなのも似ている」とけろっぴの「冒険好きで元気いっぱい」という性格とマッチしていると話した。

同賞は450超のキャラクターの中から、90キャラクターが立候補。投票数により順位を決める1年に1度のイベントで、今年のテーマは「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。同日から5月24日まで投票を実施し、結果は6月28日に発表される。