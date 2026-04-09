『風、薫る』ダブルヒロインがついに初対面 出会いの“きっかけ”にネット驚き「研ナオコの采配」「神様だったりする？」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第9回）が9日に放送され、ついにりん（見上）と直美（上坂）が初対面。出会いのきっかけが描かれると、ネット上には「研ナオコの采配」「風の化身」「神様だったりする？」といった反響が集まった。
【写真】りん（見上愛）と対面する直美（上坂樹里）
火災を逃れて実家へと避難したりんと環（宮島るか）は、美津（水野美紀）の勧めで信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。
一方、教会で直美を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むがメアリーからは断られる…。
仕事を求めて環と一緒に町をさまよい歩くりん。一方、直美もメアリーから同行を断られて、目的もなく町を歩いていた。未来への不安を抱える二人が思わず「どうしよう…」とつぶやくと、そこに「どうしよう…こうしよう！」という研ナオコによるナレーションが重なる。
すると風が巻き起こり、環が手にしていたおもちゃの風車が飛んでいってしまう。高く舞い上がった風車は直美の足元へ。ここで本作のヒロイン、りんと直美が初対面を果たすのだった。
本作では語りを務めながら劇中で謎に包まれた神出鬼没の占い師・真風を演じる研。彼女のナレーションをきっかけにヒロインが出会うと、ネット上には「こ、こうしようだと…!? 全部研ナオコの手の上なのか…!!」「研ナオコの采配でヒロイン二人が出会った」「研さんシゴデキ説」「風の化身研ナオコさん」「真風って神様だったりする？」などの声が相次いでいた。
【写真】りん（見上愛）と対面する直美（上坂樹里）
火災を逃れて実家へと避難したりんと環（宮島るか）は、美津（水野美紀）の勧めで信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。
仕事を求めて環と一緒に町をさまよい歩くりん。一方、直美もメアリーから同行を断られて、目的もなく町を歩いていた。未来への不安を抱える二人が思わず「どうしよう…」とつぶやくと、そこに「どうしよう…こうしよう！」という研ナオコによるナレーションが重なる。
すると風が巻き起こり、環が手にしていたおもちゃの風車が飛んでいってしまう。高く舞い上がった風車は直美の足元へ。ここで本作のヒロイン、りんと直美が初対面を果たすのだった。
本作では語りを務めながら劇中で謎に包まれた神出鬼没の占い師・真風を演じる研。彼女のナレーションをきっかけにヒロインが出会うと、ネット上には「こ、こうしようだと…!? 全部研ナオコの手の上なのか…!!」「研ナオコの采配でヒロイン二人が出会った」「研さんシゴデキ説」「風の化身研ナオコさん」「真風って神様だったりする？」などの声が相次いでいた。