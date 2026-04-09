「Ｍ！ＬＫ」の曽野舜太、吉田仁人が９日、都内で「２０２６年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントに出席した。

毎年恒例のサンリオのキャラクターたちの人気投票イベント。今年は４１回目の開催で、４５０を超えるキャラクターの中から９０キャラクターがエントリーし人気を競う。

メンバーカラーの赤の衣装の胸にはリボンと推しキャラ・クロミのぬいぐるみをつけて登場した曽野はクロミ愛を力説。「音楽番組でクロミちゃんとお会いしたとき、小悪魔的なポーズがかわいいなと思って手を振ったんですよ。そしたら照れてくれて。そこでグッと心をつかまれて推しになりました。かわいすぎて滅！でしたね」とＭ！ＬＫの楽曲「好きすぎて滅！」にちなんで推しへの思いをほとばしらせた。

この日のイベントにはサンリオキャラクターたちも登場し、曽野はクロミとの再会に大興奮。クロミ「やばい、かわいすぎますね。歌番組終わってからずっと会いたかった」と目尻を下げ、報道陣に「撮ってください。いっぱい！」と滅ポーズでのツーショットをリクエストした。

吉田はポムポムプリンをイメージさせる淡い黄色の衣装だが、推しキャラはシナモロールをチョイス。「吉田「まずはシナモンくんに入れますが、プリンくんもポチャッコくんもいる。そうなったらキティちゃんも…」と困惑。「推しには一番になってほしいし、めちゃくちゃ悩みますね」と葛藤していた。