ヤングなでしこ福島望愛が2ゴール、オーストラリアに5-2で勝利した

タイで開催中のU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこの愛称を持つU-20女子日本代表がグループリーグ最終戦でオーストラリアに勝利した。

チームは開幕2連勝し、オーストラリアとの全勝対決に臨んだ。前半を1-1で折り返したチームは後半にゴールラッシュを見せるが、口火を切ったのは17歳ながら”飛び級”でこの世代の代表チームに招集されているアタッカーだった。

後半9分、MF松永未夢（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）のスルーパスに抜け出したMF福島望愛（のあ、JFAアカデミー福島）は、飛び出してくる相手GKと入れ替わるようなシュートをトーキックで狙う。ボールはGKに当たったものの、そのままゴールに吸い込まれて貴重な勝ち越しゴールになった。

SNS上では「飛び級なのか！」「とんでもない逸材がおるぞ」「U-20エース誕生かな」との声があがっている。この後に日本はゴールを積み重ねて最終的には5-2の勝利を収め、グループを首位通過してベトナムと対戦する準々決勝に進出した。前半終了間際の同点ゴールと合わせて2得点の福島は、勝利を大きく引き寄せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）