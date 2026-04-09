サウサンプトン松木玖生の先制ゴールに、地元のサポーターも熱狂した

FC東京から羽ばたいた日本人選手が、欧州を熱狂させている。

イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生は、4月7日に行われた第41節のレクサム戦に先発出場を果たすと、先制ゴールを記録してチームの5-1の勝利に貢献した。この先制ゴールが話題となっている。

試合前、6位のレクサムと勝ち点1差で7位だったサウサンプトンにとっては、プレミアリーグ昇格プレーオフの出場権獲得のために負けられない一戦だった。この試合でリーグ戦2試合ぶりに先発起用された松木は、前半12分に左足で先制ゴールを決める。

エリア内に入り込み、ディフェンダーの間を取った松木は縦パスを受ける。フェイントを一つ入れて中に行くと見せてディフェンダーを牽制すると、そこでできたスペースで左足を振り抜く。ボールはゴールキーパーのニアサイドを抜けて決まり、先制ゴールとなった。

松木のリーグ戦3試合ぶり通算4点目となるゴールで勢いづいたサウサンプトンは、その後もゴールを挙げ続け、今シーズンのリーグ戦最多タイとなる5ゴールを挙げて5-1で勝利した。

SNSではファンから「これが玖生だ！」「素晴らしい夜だった」「最高に上がって来てるね」「昔からフォワードをやってきた人のよう」「状態上げまくってるの嬉しいな」「滑り込みでW杯メンバー入りしてほしい」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）